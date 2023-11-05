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Израиль ударил в ответ по военной инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане – ЦАХАЛ

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 5 ноября 2023, 00:24
Израиль ударил в ответ по военной инфраструктуре Хезболлы в Ливане – ЦАХАЛ
удары ЦАХАЛ по "Хезболле", скриншот видео

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ударила в ответ по военной инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане.

Источник: ЦАХАЛ

Детали: Израильские военные сообщили, что в субботу вечером с ливанской территории в сторону Израиля было зафиксировано несколько запусков ракет. Ракеты не упали на израильской территории.

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Дословно: "В ответ самолеты ЦАХАЛа нанесли удары по военной инфраструктуре, принадлежащей террористической организации "Хезболла" в Ливане".

Детали: Кроме того, уточнил ЦАХАЛ, недавно были выпущены противотанковые ракеты в направлении района Метулы на севере Израиля. О пострадавших не сообщается.

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Темы: ИзраильЛиванвойна
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