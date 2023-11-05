Израиль ударил в ответ по военной инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане – ЦАХАЛ

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ударила в ответ по военной инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане.

Источник: ЦАХАЛ

Детали: Израильские военные сообщили, что в субботу вечером с ливанской территории в сторону Израиля было зафиксировано несколько запусков ракет. Ракеты не упали на израильской территории.

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Дословно: "В ответ самолеты ЦАХАЛа нанесли удары по военной инфраструктуре, принадлежащей террористической организации "Хезболла" в Ливане".

Детали: Кроме того, уточнил ЦАХАЛ, недавно были выпущены противотанковые ракеты в направлении района Метулы на севере Израиля. О пострадавших не сообщается.

מטוסי קרב של צה"ל תקפו מוקדם יותר הערב תשתיות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה בשטח לבנון, לאחר שזוהו מספר שיגורים משטח לבנון לעבר שטח מדינת ישראל. לא זוהו נפילות בשטחנו.

בנוסף, זוהה ירי נ"ט לעבר מרחב מטולה, אין נפגעים pic.twitter.com/X7FhbPYb80 ВИДЕО ДНЯ November 4, 2023

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