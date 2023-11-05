Израиль ударил в ответ по военной инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане – ЦАХАЛ
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ударила в ответ по военной инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане.
Источник: ЦАХАЛ
Детали: Израильские военные сообщили, что в субботу вечером с ливанской территории в сторону Израиля было зафиксировано несколько запусков ракет. Ракеты не упали на израильской территории.
Дословно: "В ответ самолеты ЦАХАЛа нанесли удары по военной инфраструктуре, принадлежащей террористической организации "Хезболла" в Ливане".
Детали: Кроме того, уточнил ЦАХАЛ, недавно были выпущены противотанковые ракеты в направлении района Метулы на севере Израиля. О пострадавших не сообщается.
מטוסי קרב של צה"ל תקפו מוקדם יותר הערב תשתיות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה בשטח לבנון, לאחר שזוהו מספר שיגורים משטח לבנון לעבר שטח מדינת ישראל. לא זוהו נפילות בשטחנו.
בנוסף, זוהה ירי נ"ט לעבר מרחב מטולה, אין נפגעים pic.twitter.com/X7FhbPYb80— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 4, 2023ВИДЕО ДНЯ
Предыстория:
- 11 октября ЦАХАЛ объявил об убийстве министра финансов ХАМАСа Джавада Абу Шамалы.
- Также израильские военные 12 октября сообщили, что атаковали несколько оперативных штабов, из которых ХАМАС организовал террористическое вторжение на израильскую территорию, а также ликвидировали высокопоставленного морского офицера.
- 1 ноября министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) имеет огромные достижения в своей наземной операции в Секторе Газа.
- Также в среду стало известно, что в результате удара по лагерю для беженцев в Джабалии на севере сектора Газа ликвидирован один из командиров ХАМАС Ибрагим Биари.
- Спутниковые снимки из открытых источников свидетельствуют о том, что израильские сухопутные войска окружают город Газа.