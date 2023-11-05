Защитники уничтожили за сутки почти тысячу оккупантов
Воскресенье, 5 ноября 2023, 07:58
За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 990 захватчиков, 8 танков и 12 артсистем врага.
Источник: данные Генштаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.11.23 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 305090 (+990) человек,
- танков – 5284 (+8) ед,
- боевых бронированных машин – 9953 (+14) ед,
- артиллерийских систем – 7375 (+12) ед,
- РСЗО – 867 (+6) ед,
- средств ПВО – 570 (+2) ед,
- самолетов – 322 (+0) ед,
- вертолетов – 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5534 (+0) ед,
- крылатых ракет – 1554 (+3) ед,
- кораблей/катеров – 20 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 9730 (+14) ед,
- специальной техники – 1047 (+9) ед.