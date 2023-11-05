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Защитники уничтожили за сутки почти тысячу оккупантов

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 5 ноября 2023, 07:58
Защитники уничтожили за сутки почти тысячу оккупантов
иллюстративное фото Эльдара Сарахмана, УП

За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 990 захватчиков, 8 танков и 12 артсистем врага.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.11.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 305090 (+990) человек,
  • танков – 5284 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин – 9953 (+14) ед,
  • артиллерийских систем – 7375 (+12) ед,
  • РСЗО – 867 (+6) ед,
  • средств ПВО – 570 (+2) ед,
  • самолетов – 322 (+0) ед,
  • вертолетов – 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5534 (+0) ед,
  • крылатых ракет – 1554 (+3) ед,
  • кораблей/катеров – 20 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 9730 (+14) ед,
  • специальной техники – 1047 (+9) ед.

Темы: потери в войнеГенштаб
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