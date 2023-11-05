NYT: Упреки Зеленского к Залужному сигнализируют о расколе в украинском руководстве

В том, что Офис президента в субботу раскритиковал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного за последние материалы, западные СМИ видят "яркий публичный упрек", который показывает разрыв между военным и гражданским руководством в Украине.

Источник: The New York Times

Детали: Издание отреагировало на то, как заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, комментируя статью Залужного в журнале The Economist, заявил, что "военным не стоит выносить на публику то, что происходит на фронте".

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Дословно: "Это был яркий публичный упрек, который сигнализировал о разрыве между военным и гражданским руководством в и без того непростое для Украины время.

Разрыв между генералом и президентом возникает в то время, когда Украина борется в военной и дипломатической борьбе. Ее операции вдоль столкновения не дали никакого прогресса, но привели к большим потерям с обеих сторон, и Украина сталкивается с усилением российских атак на востоке.

В то же время в некоторых европейских столицах и среди членов Республиканской партии США вырос скептицизм относительно помощи Украине".

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Больше деталей: Издание считает, что признаки раскола появились в пятницу, когда Офис Зеленского уволил одного из первых заместителей генерала Залужного, командующего Силами специальных операций генерала Виктора Хоренко, не предоставив объяснений.

Журналисты пишут, что американские военные офицеры, которые работали с генералом Хоренко, были удивлены новостью о его отстранении и описали "тесные и эффективные рабочие отношения с ним".

NYT пишет, что увольнение Хоренко озадачило многих людей, хотя "в рядах есть нарекания, что воспринималось как политически ориентированные решения по стратегии, включая начало десантного нападения через реку Днепр на юге Украины, которое еще не закрепило плацдарм на контролируемом Россией восточном берегу реки".

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