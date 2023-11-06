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Украинские войска достигли успехов на левом берегу Херсонщины – ISW

Алена ИвашкивПонедельник, 6 ноября 2023, 04:22
Украинские войска достигли успехов на левом берегу Херсонщины – ISW
иллюстративное фото Генштаба ВСУ

Украинские войска продолжали наступательные действия вблизи Бахмута, достигли подтвержденных успехов на западе Запорожской области и на восточном (левом) берегу Херсонской области 5 ноября. 

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: 5 ноября украинские войска продолжали действовать на восточном (левом) берегу Херсонской области и достигли подтвержденных успехов. 

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Геолокационные кадры, опубликованные 4 ноября, показывают, что украинские силы незначительно продвинулись к юго-западному углу солнечной электростанции возле Подстепного (12 км к востоку от города Херсона и 3 км от реки Днепр). 

 Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 4 ноября, подтверждают, что украинские силы удерживают позиции в домах в Крынках (30 км к востоку от города Херсона и 2 км от реки Днепр). 

Российский военный блогер утверждал, что позиционные бои идут в Крынках и вдоль линии Песчановка-Пойма (10 км к востоку от Херсона и 4 км от р. Днепр). 

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В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжали наступательные действия к югу от Бахмута и в Мелитополе (Запорожская область). Геолокационные кадры указывают на то, что украинские войска осуществили ограниченное продвижение к западу от Вербового (10 км к востоку от Роботино на западе Запорожской области), а также на восточном берегу Херсонской области вблизи Подстепного (12 км к востоку от города Херсона и 3 км от Днепра). Река) и в Крынках (30 км к востоку от г. Херсона и 2 км от р. Днепр).

Ключевые выводы ISW за 5 ноября:

  • 4 ноября украинские войска нанесли успешный удар по российской верфи в оккупированном Крыму, Керчи, повредив военно-морское судно. Сообщается, что 5 ноября украинские войска усилили удары по тыловым районам России на юге Украины и оккупированном Крыму.
  • Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью NBC и повторил, что война не зашла в тупик.
  • Украинские войска продолжали наступательные действия под Бахмутом и 5 ноября подтвердили успехи в Запорожской области и на восточном (левом) берегу Херсонской области.
  • Чеченские чиновники объявили, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров назначил своего 15-летнего сына Адама на ведущую должность в службе безопасности Чечни, хотя существует путаница относительно точной должности Адама Кадырова.
  • Как сообщалось, суды в Республике Дагестан обвинили участников антисемитских беспорядков 29 октября в преступлениях небольшой тяжести и вынесли незначительные наказания.
  • Российские войска вели наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, вблизи Авдеевки, к западу и юго-западу от Донецка, в районе соприкосновения Донецкой и Запорожской областей, на западе Запорожской области и на отдельных участках продвигались вперед.
  • Российский военный блогер призвал российских "пропагандистов" усилить использование российской пропаганды против украинских военнопленных (пленных), которые удерживаются в России, чтобы увеличить количество "добровольцев" в российской армии.
  • Назначенная Кремлем уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова продолжила пропагандировать незаконную депортацию украинских детей в Россию под видом отпусков.

Темы: ISWБахмутХерсонская областьЗапорожская область
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