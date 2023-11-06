Украинские войска достигли успехов на левом берегу Херсонщины – ISW

Украинские войска продолжали наступательные действия вблизи Бахмута, достигли подтвержденных успехов на западе Запорожской области и на восточном (левом) берегу Херсонской области 5 ноября.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: 5 ноября украинские войска продолжали действовать на восточном (левом) берегу Херсонской области и достигли подтвержденных успехов.

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Геолокационные кадры, опубликованные 4 ноября, показывают, что украинские силы незначительно продвинулись к юго-западному углу солнечной электростанции возле Подстепного (12 км к востоку от города Херсона и 3 км от реки Днепр).

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 4 ноября, подтверждают, что украинские силы удерживают позиции в домах в Крынках (30 км к востоку от города Херсона и 2 км от реки Днепр).

Российский военный блогер утверждал, что позиционные бои идут в Крынках и вдоль линии Песчановка-Пойма (10 км к востоку от Херсона и 4 км от р. Днепр).

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В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжали наступательные действия к югу от Бахмута и в Мелитополе (Запорожская область). Геолокационные кадры указывают на то, что украинские войска осуществили ограниченное продвижение к западу от Вербового (10 км к востоку от Роботино на западе Запорожской области), а также на восточном берегу Херсонской области вблизи Подстепного (12 км к востоку от города Херсона и 3 км от Днепра). Река) и в Крынках (30 км к востоку от г. Херсона и 2 км от р. Днепр).

Ключевые выводы ISW за 5 ноября: