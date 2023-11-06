Военные захватили опорный пункт ХАМАС в Газе, нанесли удары по 450 объектам − ЦАХАЛ
Армия обороны Израиля заявила, что сухопутные войска ночью захватили опорный пункт ХАМАС и нанесли удары по 450 объектам, принадлежащим террористической группировке, в рамках продолжения наземного наступления Израиля в Секторе Газа.
Источник: The Times of Israel
Детали: Сообщается, что опорный пункт включал наблюдательные посты, тренировочные площадки и подземные туннели.
По данным ЦАХАЛа, несколько боевиков ХАМАС были убиты, когда войска захватили этот объект.
Еще нескольких полевых командиров ХАМАСа убили в других боях.
Также сообщается, что истребители ЦАХАЛа нанесли удары по более чем 450 целям ХАМАСа в Секторе Газа за минувшие сутки, включая тоннели, военные объекты, наблюдательные пункты и позиции запуска противотанковых управляемых ракет.
В результате одного из авиаударов убили руководителя спецопераций ХАМАСа Джамаля Мусу.
ВМС Армии обороны Израиля также нанесли удары по объектам ХАМАСа, включая командные центры, дополнительные позиции запуска противотанковых управляемых ракет и наблюдательные пункты.
Что было ранее: Израильские военные заявили, что полностью окружили город Газа и разделили прибрежный анклав пополам.
Предыстория:
- 31 октября ЦАХАЛ сообщил, что начал бой с ХАМАС в подземных туннелях Сектора Газа.
- 2 ноября Армия обороны Израиля заявила, что сухопутные войска и танки ночью столкнулись с террористическими ячейками ХАМАС на севере Сектора Газа, в результате чего были уничтожены десятки боевиков.
- Также сообщалось, что инженерные войска Армии обороны Израиля начали широкомасштабную операцию по уничтожению тоннелей ХАМАС в районах Сектора Газа, куда уже вошли войска ЦАХАЛа; более 100 туннелей уже разрушены.
- Позже Армия обороны Израиля заявила, что уже действует внутри города Газа и окружает его с нескольких сторон.
- Ранее высокопоставленный член ХАМАСа Гази Хамад приветствовал масштабное нападение на Израиль 7 октября, во время которого массово убивали гражданских лиц, и пообещал, что палестинская террористическая группировка будет повторять подобные атаки много раз в будущем, пока не уничтожит Израиль.