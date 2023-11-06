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Военные захватили опорный пункт ХАМАС в Газе, нанесли удары по 450 объектам − ЦАХАЛ

Ирина БалачукПонедельник, 6 ноября 2023, 09:43
Военные захватили опорный пункт ХАМАС в Газе, нанесли удары по 450 объектам − ЦАХАЛ
Израильские военные. Фото с сайта idf.il

Армия обороны Израиля заявила, что сухопутные войска ночью захватили опорный пункт ХАМАС и нанесли удары по 450 объектам, принадлежащим террористической группировке, в рамках продолжения наземного наступления Израиля в Секторе Газа.

Источник: The Times of Israel

Детали: Сообщается, что опорный пункт включал наблюдательные посты, тренировочные площадки и подземные туннели.

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По данным ЦАХАЛа, несколько боевиков ХАМАС были убиты, когда войска захватили этот объект.

Еще нескольких полевых командиров ХАМАСа убили в других боях.

Также сообщается, что истребители ЦАХАЛа нанесли удары по более чем 450 целям ХАМАСа в Секторе Газа за минувшие сутки, включая тоннели, военные объекты, наблюдательные пункты и позиции запуска противотанковых управляемых ракет.

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В результате одного из авиаударов убили руководителя спецопераций ХАМАСа Джамаля Мусу.

ВМС Армии обороны Израиля также нанесли удары по объектам ХАМАСа, включая командные центры, дополнительные позиции запуска противотанковых управляемых ракет и наблюдательные пункты.

Что было ранее: Израильские военные заявили, что полностью окружили город Газа и разделили прибрежный анклав пополам.

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Темы: Сектор ГазаХАМАСИзраильвойна
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