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128 ОГШБ подтвердила гибель 19 бойцов от удара россиян

Ирина БалачукПонедельник, 6 ноября 2023, 11:48
128 ОГШБ подтвердила гибель 19 бойцов от удара россиян
Фото из Facebook Solomiia Bobrovska

128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада подтвердила гибель 19 военных от удара россиян во время торжественного мероприятия неподалеку от линии фронта 3 ноября.

Источник: 128 ОГШБ в Telegram

Дословно бригада: "Ракетный удар коварного врага унес жизни 19 бойцов 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады... Погибли лучшие наши бойцы... Обещаем отомстить за побратимов в 100-кратном размере".

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Детали: Сообщается, что сейчас проводится "тщательная проверка всех обстоятельств трагедии".

"До ее окончания просим не распространять непроверенную, часто фейковую информацию", − подытожили в 128-й ОГШБ.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее источники УП сообщили, что Россия ударила по скоплению военных 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады в прифронтовом селе Запорожской области в 10 утра 3 ноября. Сообщалось, что могли погибнуть более 20 бойцов. Военных, вероятно, собрали в одном месте, чтобы наградить в честь Дня артиллерии.
  • Министр обороны Рустем Умеров вечером 4 ноября поручил Главной инспекции Министерства обороны провести полную проверку по факту этой трагедии.
  • В Закарпатской области объявили трехдневный траур из-за массовой гибели бойцов 128 бригады, по которым попала Россия вероятно во время праздничного награждения.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что трагедии с массовой гибелью воинов 128-й горно-штурмовой бригады в Запорожской области можно было избежать. Президент подчеркнул, что сейчас идет расследование, которое должно дать родным погибших воинов и обществу честные ответы, как произошла трагедия и чьи распоряжения были неправильными.

Темы: Запорожская областьвойнаракетный удар
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