128 ОГШБ подтвердила гибель 19 бойцов от удара россиян

128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада подтвердила гибель 19 военных от удара россиян во время торжественного мероприятия неподалеку от линии фронта 3 ноября.

Источник: 128 ОГШБ в Telegram

Дословно бригада: "Ракетный удар коварного врага унес жизни 19 бойцов 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады... Погибли лучшие наши бойцы... Обещаем отомстить за побратимов в 100-кратном размере".

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Детали: Сообщается, что сейчас проводится "тщательная проверка всех обстоятельств трагедии".

"До ее окончания просим не распространять непроверенную, часто фейковую информацию", − подытожили в 128-й ОГШБ.

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