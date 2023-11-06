Комбриг 128 ОГШБ опоздал на награждение: пока его ждали, прилетел "Искандер" – СМИ

Командир 128 отдельной горно-штурмовой бригады Дмитрий Лысюк опоздал на мероприятие ко Дню ракетных войск и артиллерии, которое организовали вблизи линии фронта. Военнослужащие ждали комбрига более получаса, а тогда произошел прилет, в результате которого есть погибшие и раненые.

Источник: hromadske со ссылкой на анонимных собеседников в 128 бригаде, "Суспільне"

Детали: Один из источников издания отмечает, что сначала награждение запланировали на 9 часов утра, но перенесли на 9:30. В это время военные уже были выстроены и ждали командира. Около 10:10 произошел российский удар.

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Комбриг прибыл буквально через 2 минуты после прилета.

Источник hromadske отметил, что россияне следили за бойцами 128 бригады с беспилотника, корректируя ракетный удар. Однако оккупанты ошиблись и попали в здание позади военных, ближе к дороге.

"И получается, все те, кто стояли ближе к дороге, они все 200-е (погибли - ред.). А личный состав, который конкретно должен был награждаться (командиры орудий, наводчики, артиллеристы), их немного прикрыла стена дома, в который попал "Искандер". За счет этого жертв немного меньше", - утверждает один из собеседников издания.

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В то же время многие военные получили ранения от обломков, добавляет источник.

Обновлено: По информации источника "Суспільного", сейчас Лысюк продолжает выполнять свои обязанности командира ОГШБ.

Изданию удалось дозвониться до него, чтобы спросить, кто инициировал награждение. Сообщается, что комбриг ответил, что "это информация с ограниченным доступом".

Справка: По данным СМИ, в 2019 году подполковник Лысюк (тогда в должности командира 8-го батальона 10-й горно-штурмовой бригады) был приговорен к штрафу в 119 тысяч гривен за незаконное перемещение и продажу контрабандных сигарет с временно оккупированной территории ОРЛО.

При этом в 2017 году ко Дню независимости указом 5-го президента Украины президента Петра Порошенко Лысюк был награжден орденом Богдана Хмельницкого III-й степени.

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