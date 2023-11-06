Комбриг 128 ОГШБ опоздал на награждение: пока его ждали, прилетел "Искандер" – СМИ
Командир 128 отдельной горно-штурмовой бригады Дмитрий Лысюк опоздал на мероприятие ко Дню ракетных войск и артиллерии, которое организовали вблизи линии фронта. Военнослужащие ждали комбрига более получаса, а тогда произошел прилет, в результате которого есть погибшие и раненые.
Источник: hromadske со ссылкой на анонимных собеседников в 128 бригаде, "Суспільне"
Детали: Один из источников издания отмечает, что сначала награждение запланировали на 9 часов утра, но перенесли на 9:30. В это время военные уже были выстроены и ждали командира. Около 10:10 произошел российский удар.
Комбриг прибыл буквально через 2 минуты после прилета.
Источник hromadske отметил, что россияне следили за бойцами 128 бригады с беспилотника, корректируя ракетный удар. Однако оккупанты ошиблись и попали в здание позади военных, ближе к дороге.
"И получается, все те, кто стояли ближе к дороге, они все 200-е (погибли - ред.). А личный состав, который конкретно должен был награждаться (командиры орудий, наводчики, артиллеристы), их немного прикрыла стена дома, в который попал "Искандер". За счет этого жертв немного меньше", - утверждает один из собеседников издания.
В то же время многие военные получили ранения от обломков, добавляет источник.
Обновлено: По информации источника "Суспільного", сейчас Лысюк продолжает выполнять свои обязанности командира ОГШБ.
Изданию удалось дозвониться до него, чтобы спросить, кто инициировал награждение. Сообщается, что комбриг ответил, что "это информация с ограниченным доступом".
Справка: По данным СМИ, в 2019 году подполковник Лысюк (тогда в должности командира 8-го батальона 10-й горно-штурмовой бригады) был приговорен к штрафу в 119 тысяч гривен за незаконное перемещение и продажу контрабандных сигарет с временно оккупированной территории ОРЛО.
При этом в 2017 году ко Дню независимости указом 5-го президента Украины президента Петра Порошенко Лысюк был награжден орденом Богдана Хмельницкого III-й степени.
Предыстория:
- Источники УП сообщили, что Россия ударила по скоплению военных 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады в прифронтовом селе Запорожской области в 10 утра 3 ноября. Сообщалось, что могли погибнуть более 20 бойцов. Военных, вероятно, собрали в одном месте, чтобы наградить в честь Дня артиллерии.
- Министр обороны Рустем Умеров вечером 4 ноября поручил Главной инспекции Министерства обороны провести полную проверку по факту этой трагедии.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что трагедии с массовой гибелью воинов 128-й горно-штурмовой бригады в Запорожской области можно было избежать. Президент подчеркнул, что сейчас идет расследование, которое должно дать родным погибших воинов и обществу честные ответы, как произошла трагедия и чьи распоряжения были неправильными.
- 6 ноября 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада подтвердила гибель 19 военных от удара россиян во время торжественного мероприятия неподалеку от линии фронта 3 ноября.