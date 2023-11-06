Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Комбриг 128 ОГШБ опоздал на награждение: пока его ждали, прилетел "Искандер" – СМИ

Валентина РоманенкоПонедельник, 6 ноября 2023, 14:34
Комбриг 128 ОГШБ опоздал на награждение: пока его ждали, прилетел Искандер – СМИ
Дмитрий Лысюк. скриншот

Командир 128 отдельной горно-штурмовой бригады Дмитрий Лысюк опоздал на мероприятие ко Дню ракетных войск и артиллерии, которое организовали вблизи линии фронта. Военнослужащие ждали комбрига более получаса, а тогда произошел прилет, в результате которого есть погибшие и раненые.

Источник: hromadske со ссылкой на анонимных собеседников в 128 бригаде, "Суспільне

Детали: Один из источников издания отмечает, что сначала награждение запланировали на 9 часов утра, но перенесли на 9:30. В это время военные уже были выстроены и ждали командира. Около 10:10 произошел российский удар.

Реклама:

Комбриг прибыл буквально через 2 минуты после прилета.

Источник hromadske отметил, что россияне следили за бойцами 128 бригады с беспилотника, корректируя ракетный удар. Однако оккупанты ошиблись и попали в здание позади военных, ближе к дороге.

"И получается, все те, кто стояли ближе к дороге, они все 200-е (погибли - ред.). А личный состав, который конкретно должен был награждаться (командиры орудий, наводчики, артиллеристы), их немного прикрыла стена дома, в который попал "Искандер". За счет этого жертв немного меньше", - утверждает один из собеседников издания.

ВИДЕО ДНЯ

В то же время многие военные получили ранения от обломков, добавляет источник.

Обновлено: По информации источника "Суспільного", сейчас Лысюк продолжает выполнять свои обязанности командира ОГШБ.

Изданию удалось дозвониться до него, чтобы спросить, кто инициировал награждение. Сообщается, что комбриг ответил, что "это информация с ограниченным доступом".

Справка: По данным СМИ, в 2019 году подполковник Лысюк (тогда в должности командира 8-го батальона 10-й горно-штурмовой бригады) был приговорен к штрафу в 119 тысяч гривен за незаконное перемещение и продажу контрабандных сигарет с временно оккупированной территории ОРЛО.

При этом в 2017 году ко Дню независимости указом 5-го президента Украины президента Петра Порошенко Лысюк был награжден орденом Богдана Хмельницкого III-й степени.

Предыстория:

  • Источники УП сообщили, что Россия ударила по скоплению военных 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады в прифронтовом селе Запорожской области в 10 утра 3 ноября. Сообщалось, что могли погибнуть более 20 бойцов. Военных, вероятно, собрали в одном месте, чтобы наградить в честь Дня артиллерии.
  • Министр обороны Рустем Умеров вечером 4 ноября поручил Главной инспекции Министерства обороны провести полную проверку по факту этой трагедии.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что трагедии с массовой гибелью воинов 128-й горно-штурмовой бригады в Запорожской области можно было избежать. Президент подчеркнул, что сейчас идет расследование, которое должно дать родным погибших воинов и обществу честные ответы, как произошла трагедия и чьи распоряжения были неправильными.
  • 6 ноября 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада подтвердила гибель 19 военных от удара россиян во время торжественного мероприятия неподалеку от линии фронта 3 ноября.

Темы: Запорожская областьвойнаракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские войска имеют подтвержденные успехи в районе Авдеевки − ISW

Возможности США уменьшаются с каждой неделей – советник Байдена о помощи Украине

Министр обороны Израиля: ХАМАС "потерял контроль над Газой"

Польские перевозчики отказались разблокировать границу после переговоров с Украиной

фотоМинобороны начало рекрутинг в ВСУ

Фарион отреагировала на критику из-за "слитого" студента в Крыму

Все новости...
Экономика России может "перегреться" из-за перехода на военные рельсы – разведка Британии
128 ОГШБ подтвердила гибель 19 бойцов от удара россиян
По всей Украине объявляли тревогу: носитель "Кинжалов" кружил почти 1,5 часа
Премьер-министр Словакии Фицо обещает не препятствовать продаже оружия Украине
Последние новости
05:03
В России процветает строительство завода по производству иранских беспилотников – Reuters
04:27
В Хмельницкой области работала ПВО
03:56
Российские войска имеют подтвержденные успехи в районе Авдеевки − ISW
03:16
Сообщение о перегруппировке войск на Херсонщине может быть информоперацией России − ISW
02:12
обновленоУдарные БпЛА этой ночью долетели на запад
01:41
Возможности США уменьшаются с каждой неделей – советник Байдена о помощи Украине
00:59
Израиль может сделать больше для минимизации жертв среди мирного населения − Госдеп США
00:20
США обсуждают с украинскими властями защиту энергообъектов от атак России – Госдеп
23:44
Дубинскому не избрали меру пресечения, адвокаты заявили об отводе судьи
23:32
ЕС не передаст Украине обещанные 1 млн боеприпасов к марту – Кулеба
Все новости...
Реклама: