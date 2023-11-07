Героя Украины Гордийчука перевели из лицея Богуна в Нацуниверситет обороны

Героя Украины, экс-главу Киевского военного лицея имени Ивана Богуна Игоря Гордийчука перевели на должность заместителя начальника Национального университета обороны Украины.

Источник: Гордийчук в Facebook

Прямая речь Гордийчука: "Встретился с министром обороны Рустемом Умеровым. Имел возможность поговорить с ним наедине. Перехожу на повышение − на должность заместителя начальника Национального университета обороны Украины имени Черняховского".

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Детали: Он добавил, что также сообщил министру обороны о вызовах в сфере образования и о том, где нужно его внимание. По словам Гордийчука, Умеров поддержал его видение.

Для справки: С 26 апреля 2016 года генерал-майор ВСУ Игорь Гордийчук возглавлял Киевский военный лицей имени Ивана Богуна. 3 октября был уволен с этой должности.

В соцсети отреагировали на такое решение, назвав увольнение "предательством" и "неуважением".

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Гордийчук известен тем, что в августе 2014-го, занимая должность командира спецназа, 12 дней вместе со своими разведчиками держал оборону Саур-Могилы в Донецкой области, отражая беспощадные атаки россиян.

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