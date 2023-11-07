МВД о мужчине, который подарил гранаты помощнику Залужного: предупреждал, что боевые
Мужчина, который подарил гранаты погибшему помощнику главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного майору Геннадию Частякову, рассказал следствию, что предупреждал о подлинности гранат.
Источник: спикер МВД Марьяна Рева в эфире "Радио Свобода"
Прямая речь: "Лицо, которое вероятно подарило эти подарки, призналось. Он предупредил, что гранаты боевые. Вероятно, не поверил погибший в эту информацию".
Детали: Фамилии упомянутого мужчины не разглашают. У него в кабинете 6 ноября провели обыски.
По словам Ревы, следователи провели первоочередные неотложные следственные действия и в дальнейшем в процессуальном порядке будет определен статус этого человека. В то же время, отмечает спикер МВД, факты говорят о том, что когда Частяков держал гранату в руках, вероятно, не верил, что она боевая.
В свою очередь спецпрокуратура Центрального региона сообщает о начале расследования по факту трагедии.
Отмечается, что по данным следствия, 6 ноября погибший праздновал свой День рождения. Он вернулся домой с подарками от коллег, среди которых был подарочный ящик, в котором среди прочего находилось 6 гранат западного образца с маркировкой Д5.
Одну из гранат взял в руки сын военнослужащего. Забирая у ребенка боеприпас, офицер выдернул кольцо, что спровоцировало взрыв.
39-летний майор ВСУ погиб на месте. Его 13-летний сын госпитализирован с тяжелыми ранениями, 11-летняя дочь получила незначительные телесные повреждения.
На месте происшествия правоохранители изъяли еще 5 подобных гранат.
Во время проведения неотложного обыска у коллеги военнослужащего, который сделал этот опасный "подарок", было изъято 2 аналогичных боеприпаса.
Дословно: "В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия, продолжаются допросы очевидцев и свидетелей, готовится проведение комплекса экспертиз".
Предыстория:
- Вечером в понедельник 6 ноября стало известно, что в селе Чайки Киевской области от взрыва гранаты у себя дома погиб 39 летний военный. Его 13-летний сын был госпитализирован с тяжелыми ранениями. Погибший - Геннадий Частяков - работал помощником главнокомандующего Валерия Залужного.
- Залужный подтвердил гибель своего помощника Частякова при трагических обстоятельствах и выразил соболезнования семье.
- Жена погибшего Частякова рассказала, что граната, которая взорвалась в руках ее мужа, была в подарочном пакете, который тот принес домой. 6 ноября Частяков отмечал день рождения.
- Собеседник УП в Генштабе отмечает, что Частяков заканчивал Военную академию в Одессе и точно знал, как обращаться с гранатой.
- Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что по предварительной информации следствия, сначала в руки боеприпас взял сын Частякова и начал крутить кольцо. Далее военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв.