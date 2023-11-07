МВД о мужчине, который подарил гранаты помощнику Залужного: предупреждал, что боевые

Мужчина, который подарил гранаты погибшему помощнику главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного майору Геннадию Частякову, рассказал следствию, что предупреждал о подлинности гранат.

Источник: спикер МВД Марьяна Рева в эфире "Радио Свобода"

Прямая речь: "Лицо, которое вероятно подарило эти подарки, призналось. Он предупредил, что гранаты боевые. Вероятно, не поверил погибший в эту информацию".

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Детали: Фамилии упомянутого мужчины не разглашают. У него в кабинете 6 ноября провели обыски.

По словам Ревы, следователи провели первоочередные неотложные следственные действия и в дальнейшем в процессуальном порядке будет определен статус этого человека. В то же время, отмечает спикер МВД, факты говорят о том, что когда Частяков держал гранату в руках, вероятно, не верил, что она боевая.

В свою очередь спецпрокуратура Центрального региона сообщает о начале расследования по факту трагедии.

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Отмечается, что по данным следствия, 6 ноября погибший праздновал свой День рождения. Он вернулся домой с подарками от коллег, среди которых был подарочный ящик, в котором среди прочего находилось 6 гранат западного образца с маркировкой Д5.

Одну из гранат взял в руки сын военнослужащего. Забирая у ребенка боеприпас, офицер выдернул кольцо, что спровоцировало взрыв.

39-летний майор ВСУ погиб на месте. Его 13-летний сын госпитализирован с тяжелыми ранениями, 11-летняя дочь получила незначительные телесные повреждения.

На месте происшествия правоохранители изъяли еще 5 подобных гранат.

Во время проведения неотложного обыска у коллеги военнослужащего, который сделал этот опасный "подарок", было изъято 2 аналогичных боеприпаса.

Дословно: "В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия, продолжаются допросы очевидцев и свидетелей, готовится проведение комплекса экспертиз".

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