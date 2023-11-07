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31-летняя женщина ранена из-за обстрела Никополя

Татьяна ОлейникВторник, 7 ноября 2023, 18:45
31-летняя женщина ранена из-за обстрела Никополя
Последствия российских обстрелов Днепропетровской области 7 ноября. Фото - Telegram Сергея Лисака

Россияне 7 ноября обстреливали Никопольский район на Днепропетровщине из артиллерии и запустили 3 дрона-камикадзе, пострадала 31-летняя женщина.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "В районном центре ранена 31-летняя женщина. Она будет лечиться амбулаторно.

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Повреждены 27 частных домов, 14 хозяйственных построек, 2 авто. А еще – газопроводы, линии электропередач и 5 солнечных панелей".

Детали: Под ударом попала также Марганецкая община. Там истерзан инфраструктурный объект.

Темы: НикопольобстрелДнепропетровская область
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