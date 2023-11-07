Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Языковой скандал: Фарион ждет СБУ, студенты обклеили политехнику листовками, вуз отреагировал

Валентина РоманенкоВторник, 7 ноября 2023, 18:55
Языковой скандал: Фарион ждет СБУ, студенты обклеили политехнику листовками, вуз отреагировал
Ирина Фарион. фото из ее Facebook

На одном из корпусов Львовской политехники наклеили листовки с призывами уволить Ирину Фарион, которая преподает в этом учебном заведении. На сайте вуза появился официальный комментарий относительно высказываний этого языковеда.

Источник: сайт Львовской политехники, "Суспільне"

Детали: 5 ноября вышел эфир программы "Рандеву с Яниной Соколовой", где филолог раскритиковала русскоязычных украинских военных, в частности из Третьей штурмовой бригады (создана на базе добровольческого формирования "Азов"). Фарион сказала, что не может назвать их украинцами.

Реклама:

7 ноября на одном из корпусов университета, где преподает Фарион, появились листовки в адрес языковеда. В частности, с надписями: "Фарион - вон из политехники", "Почему в политехе до сих пор работают осквернители чести украинских воинов?".

 
фото из тг каналов

Вечером 7 ноября на сайте Львовской политехники обнародовали официальную позицию учебного заведения. Там уточнили, что вуз не несет ответственности за высказывания работников и студентов вне университета.

Дословно: "Безусловно, каждый воин, который защищает нашу землю и наш народ, независимо от вероисповедания или языка общения, заслуживает наивысшего уважения и благодарности. И это - незыблемая позиция нашего университета.

ВИДЕО ДНЯ

Во Львовской политехнике действует кодекс корпоративной культуры, который определяет моральные принципы, правила и нормы общения и поведения участников академического сообщества нашего университета. Однако Львовская политехника не несет ответственности за высказывания работников и студентов вне университета.

Детали: "Суспільне" сообщает, что направило запрос в Министерство образования и науки с просьбой разъяснить ситуацию.

После огласки ситуации журналисты издания позвонили профессору Львовской политехники Ирине Фарион за комментарием.

На вопрос о том, как она отреагировала на обращение омбудсмена Дмитрия Лубинца в СБУ и Нацполицию по факту заявления, Фарион ответила, что ждет встречи с представителями СБУ.

Прямая речь: "Выполняйте закон - 29 статья закона "О Вооруженных силах Украины"; 13 статья - закон "О функционировании украинского языка"; 10 статья - Государственный статус украинского языка. Все, точка! Или, возможно, те, кто служит в армии, имеют индульгенцию на право не знать язык и презирать его? Для них - это не закон? Они нарушают языковой закон. Что это за армия, где не соблюдаются законы?

Мне очень хочется пообщаться со Службой безопасности Украины и напомнить ей, что существует 29 статья. То есть язык в армии - украинский".

Предыстория: 

  • Экс-нардеп Ирина Фарион обвинила военных, в частности бойцов "Азова" и 3-й ОШБр, в том, что они общаются на русском языке. Она заявила, что "не может назвать" их украинцами. Ее высказывания вызвали волну возмущения в обществе. 
  • Кроме того, позже Фарион также опубликовала сообщение в своих соцсетях, в котором заявила, что "воевать за Украину - это не заслуга, а обязанность", а также назвала русскоязычных защитников "москворотыми".
  • Экс-командир полка "Азов", заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин ответил Фарион: "Никто тебе не давал права открывать рота в сторону бойцов Азова, Третьей штурмовой или любого другого подразделения украинской армии. Поэтому просто иди ты нах*й!". Жорин также призвал правоохранительные органы обратить внимание на заявление Фарион.
  • Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в соответствующие органы после высказывания языковеда и экс-депутата "по проверке указанной информации и принятия соответствующих мер реагирования".

Темы: Фарионязык
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Безуглая заявила о выходе из фракции и партии "Слуга народа"

Обновлено от 22:40, фотоРакетный удар по Харькову: 11 пострадавших, среди них – журналисты из Турции

Большинство "слуг" за возвращение закона о мобилизации на доработку – источники

Армия РФ ударила по угольному предприятию в Мирнограде Донецкой области, погиб человек

ОбновленоВ Киеве нашли мертвыми экс-заместителя генпрокурора и ее дочь

Стефанчук объяснил, почему Рада не стала увольнять Безуглую

Все новости...
Фарион
Омбудсмен обратился в полицию и СБУ после заявления Фарион о ВСУ
В "Свободе" считают, что радикальные заявления Фарион не влияют на рейтинг партии
Роман Чихаривский (Пан Роман) – Любовь к Фарион, мемы Порошенко, игнорирование Зеленского
Последние новости
03:58
"План победы в Украине": республиканцы объяснили, как США должны помочь одолеть Россию
03:22
На общину Сумской области россияне сбросили 9 мин
02:20
видео, ОбновленоВ Москве и Подмосковье – масштабные пожары
01:54
Безуглая заявила о выходе из фракции и партии "Слуга народа"
01:26
фотоСпасатели показали последствия ракетного удара по центру Харькова
00:58
Посол: 29 украинцам отказали в эвакуации из Сектора Газа из-за сотрудничества с ХАМАС
00:28
В правительстве Финляндии подтвердили намерение держать границу с РФ закрытой
00:01
Обновлено от 22:40, фотоРакетный удар по Харькову: 11 пострадавших, среди них – журналисты из Турции
23:48
Молдова об очередном "запрете" на въезд в РФ: Вызывает сожаление, но это уже обычное явление
23:21
Источники Bloomberg утверждают, что Мелони хочет договориться с Орбаном о поддержке Украины
Все новости...
Реклама: