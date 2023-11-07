Языковой скандал: Фарион ждет СБУ, студенты обклеили политехнику листовками, вуз отреагировал

На одном из корпусов Львовской политехники наклеили листовки с призывами уволить Ирину Фарион, которая преподает в этом учебном заведении. На сайте вуза появился официальный комментарий относительно высказываний этого языковеда.

Источник: сайт Львовской политехники, "Суспільне"

Детали: 5 ноября вышел эфир программы "Рандеву с Яниной Соколовой", где филолог раскритиковала русскоязычных украинских военных, в частности из Третьей штурмовой бригады (создана на базе добровольческого формирования "Азов"). Фарион сказала, что не может назвать их украинцами.

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7 ноября на одном из корпусов университета, где преподает Фарион, появились листовки в адрес языковеда. В частности, с надписями: "Фарион - вон из политехники", "Почему в политехе до сих пор работают осквернители чести украинских воинов?".

фото из тг каналов

Вечером 7 ноября на сайте Львовской политехники обнародовали официальную позицию учебного заведения. Там уточнили, что вуз не несет ответственности за высказывания работников и студентов вне университета.

Дословно: "Безусловно, каждый воин, который защищает нашу землю и наш народ, независимо от вероисповедания или языка общения, заслуживает наивысшего уважения и благодарности. И это - незыблемая позиция нашего университета.

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Во Львовской политехнике действует кодекс корпоративной культуры, который определяет моральные принципы, правила и нормы общения и поведения участников академического сообщества нашего университета. Однако Львовская политехника не несет ответственности за высказывания работников и студентов вне университета.

Детали: "Суспільне" сообщает, что направило запрос в Министерство образования и науки с просьбой разъяснить ситуацию.

После огласки ситуации журналисты издания позвонили профессору Львовской политехники Ирине Фарион за комментарием.

На вопрос о том, как она отреагировала на обращение омбудсмена Дмитрия Лубинца в СБУ и Нацполицию по факту заявления, Фарион ответила, что ждет встречи с представителями СБУ.

Прямая речь: "Выполняйте закон - 29 статья закона "О Вооруженных силах Украины"; 13 статья - закон "О функционировании украинского языка"; 10 статья - Государственный статус украинского языка. Все, точка! Или, возможно, те, кто служит в армии, имеют индульгенцию на право не знать язык и презирать его? Для них - это не закон? Они нарушают языковой закон. Что это за армия, где не соблюдаются законы?

Мне очень хочется пообщаться со Службой безопасности Украины и напомнить ей, что существует 29 статья. То есть язык в армии - украинский".

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