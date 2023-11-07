Из небезопасных громад Купянского района эвакуировали 201 ребенка

Из небезопасных громад Купянского района Харьковской области эвакуировали семьи, в которых 201 ребенок.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Прямая речь: "В Харькове семьям оказывают юридическую, психологическую и гуманитарную помощь. В области зарезервировано более 3500 мест размещения. При необходимости это количество можно увеличить до 7000".

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Детали: По словам Синегубова, Россия пытается уничтожить дорожную инфраструктуру из города Купянск, что усложняет маршруты для эвакуации.

Предыстория:

В октябре из десяти населенных пунктов Харьковской области была объявлена принудительная эвакуация семей с детьми. Тогда отмечали, что речь идет о 275 детях.