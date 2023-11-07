Первых 101 украинца эвакуируют из Сектора Газа 7 ноября − посол

101 гражданин Украины получил разрешение на эвакуацию с территории Сектора Газа 7 ноября, остальных планируют выпустить 8 ноября, сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

Источник: посол в комментарии Укринформу

Прямая речь Корнийчука: "Первая группа наших граждан получила разрешение на эвакуацию из Газы − 101 человек из 367, которые мы запрашивали. Это те, что согласованы на эвакуацию через Израиль. Остальных обещают выпустить в среду. Также по нашей просьбе выпускают 51 гражданина Молдовы".

Реклама:

Детали: По его словам, эвакуация должна начаться 7 ноября − сотрудники посольства Украины уже ожидают на границе с Египтом и Газой.

"Все скоординировано пока нормально. Надеюсь, что в четверг закончим выводить всех", − подытожил Корнийчук.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ