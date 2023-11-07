Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Первых 101 украинца эвакуируют из Сектора Газа 7 ноября − посол

Ирина БалачукВторник, 7 ноября 2023, 11:16
Первых 101 украинца эвакуируют из Сектора Газа 7 ноября − посол
Фото иллюстративное с pixabay.com

101 гражданин Украины получил разрешение на эвакуацию с территории Сектора Газа 7 ноября, остальных планируют выпустить 8 ноября, сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

Источник: посол в комментарии Укринформу

Прямая речь Корнийчука: "Первая группа наших граждан получила разрешение на эвакуацию из Газы − 101 человек из 367, которые мы запрашивали. Это те, что согласованы на эвакуацию через Израиль. Остальных обещают выпустить в среду. Также по нашей просьбе выпускают 51 гражданина Молдовы". 

Реклама:

Детали: По его словам, эвакуация должна начаться 7 ноября − сотрудники посольства Украины уже ожидают на границе с Египтом и Газой.

"Все скоординировано пока нормально. Надеюсь, что в четверг закончим выводить всех", − подытожил Корнийчук.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 1 ноября из Сектора Газа началась эвакуация иностранных граждан через пропускной пункт "Рафах" между Газой и Египтом.

Темы: Сектор Газаукраинцыэвакуация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские войска имеют подтвержденные успехи в районе Авдеевки − ISW

Возможности США уменьшаются с каждой неделей – советник Байдена о помощи Украине

Министр обороны Израиля: ХАМАС "потерял контроль над Газой"

Польские перевозчики отказались разблокировать границу после переговоров с Украиной

фотоМинобороны начало рекрутинг в ВСУ

Фарион отреагировала на критику из-за "слитого" студента в Крыму

Все новости...
Сектор Газа
США отрицают, что говорили Ирану о попытке прекратить огонь в Газе
Генсек ООН назвал ситуацию в Секторе Газа "кризисом человечности"
Байден и Нетаньяху договорились об увеличении гуманитарной помощи Сектору Газа
Последние новости
05:03
В России процветает строительство завода по производству иранских беспилотников – Reuters
04:27
В Хмельницкой области работала ПВО
03:56
Российские войска имеют подтвержденные успехи в районе Авдеевки − ISW
03:16
Сообщение о перегруппировке войск на Херсонщине может быть информоперацией России − ISW
02:12
обновленоУдарные БпЛА этой ночью долетели на запад
01:41
Возможности США уменьшаются с каждой неделей – советник Байдена о помощи Украине
00:59
Израиль может сделать больше для минимизации жертв среди мирного населения − Госдеп США
00:20
США обсуждают с украинскими властями защиту энергообъектов от атак России – Госдеп
23:44
Дубинскому не избрали меру пресечения, адвокаты заявили об отводе судьи
23:32
ЕС не передаст Украине обещанные 1 млн боеприпасов к марту – Кулеба
Все новости...
Реклама: