190 детей эвакуировали с территорий Харьковщины, которые россияне обстреливают больше всего

Из Купянского района в Харьковской области в обязательном порядке эвакуировали уже 190 детей, чтобы уберечь от обстрелов со стороны российской армии.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Прямая речь: "По состоянию на 07.11.2023 из опасных общин Купянского района эвакуировали 190 детей. Работа продолжается".

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Детали: Синегубов сообщил также о текущей обстановке в области.

За прошедшие сутки оккупанты продолжили бить по гражданской инфраструктуре приграничных населенных пунктов Изюмского, Чугуевского, Харьковского, Богодуховского, Купянского районов.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 17 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Окоп Богодуховского района, Гатище, Бударки, Охримовка Чугуевского района, Каменка, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Берестовое Купянского района.

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Около 16 часов россияне обстреляли с. Купянск-Узловой Купянского района. Разрушен дом, пожара не зафиксировали.

В 19:25 поступила информация об обстреле в г. Волчанск Чугуевского района.

Впрочем, пострадавших от вражеских обстрелов за сутки не зафиксировано.

На Купянском направлении враг провел безуспешные штурмовые действия в окрестностях населенных пунктов Синьковка, Ивановка, где украинские защитники отбили около 12 атак противника.