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Израиль не намерен оккупировать Сектор Газы – советник Нетаньяху

Ирина БалачукСреда, 8 ноября 2023, 07:45
Израиль не намерен оккупировать Сектор Газы – советник Нетаньяху
Фото pixabay.com

Израиль не планирует "длительную оккупацию" Сектор Газа после войны против ХАМАС, но будет нести ответственность за безопасность в регионе.

Источник: CNN со ссылкой на старшего советника премьер-министра Биньямина Нетаньяху Марка Регева

Прямая речь Регева: "Я думаю, что можно было бы ожидать чего-то более подвижного, более гибкого, когда мы сможем входить и выходить по мере необходимости, чтобы справиться с ситуацией с безопасностью. Мы не говорим о какой-либо продолжающейся оккупации Сектора Газа".

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Детали: Комментируя слова Нетаньяху о том, что Израиль будет нести "общую ответственность за безопасность" в Газе в течение "неопределенного периода" после окончания войны, Регев сказал, что нужно различать "присутствие ради безопасности и политический контроль".

Прямая речь Регева: "Когда все закончится, и мы победим ХАМАС, очень важно, чтобы не было возрождения террористического элемента, возрождения ХАМАСа. Нет смысла делать это и просто возвращаться к исходной точке. Израильские силы безопасности должны присутствовать, но это не означает, что Израиль оккупирует Газу, это не значит, что Израиль будет управлять жителями Газы".

Детали: Он подчеркнул, что Израиль "заинтересован в создании новых рамок, где жители Газы смогут управлять собой, где может быть международная поддержка для восстановления Газы".

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"Надеюсь, мы сможем привлечь страны, в том числе арабские страны, для восстановления освободившейся от ХАМАСа демилитаризованной Газы", – подытожил Регев.

Что было ранее: Израильские военные заявили, что полностью окружили город Газа и разделили прибрежный анклав пополам.

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Темы: ИзраильСектор Газавойнаоккупация
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