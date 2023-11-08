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Россияне убили 3 жителей Богатыря в Донецкой области и 1 жителя Херсонщины за сутки

Елена РощинаСреда, 8 ноября 2023, 09:00
Россияне убили 3 жителей Богатыря в Донецкой области и 1 жителя Херсонщины за сутки
Разрушения в Богатыре, фото Донецкой областной прокуратуры

Из-за российских обстрелов за прошедшие сутки погибли три жителя Донецкой области и один гражданский человек в Херсонской, еще один человек на Херсонщине был ранен. 

Источник: руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин, и.о. начальника Донецкой ОВА Игорь Мороз, Донецкая областная прокуратура

Детали: За 7 ноября россияне убили 3 жителей Донецкой области – в Богатыре (укр. Багатир).

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По данным прокуратуры, 7 ноября в 19:45 российская армия нанесла удар, предположительно, из реактивной системы залпового огня "Смерч" по с. Багатырь Волновахского района. В эпицентре попадания оказалась плотная жилая застройка, рядом с которой нет военных объектов.

В результате взрывов повреждены и разрушены более десятка частных домов. Под завалами одного из них, в кирпичном подвале, во время спасательно-поисковых работ обнаружили тела трех погибших гражданских: мужчины 58 лет, его 60-летней жены и их 33-летнего соседа.

Также повреждены хозяйственные постройки и три автомобиля.

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В Херсонской области из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 1 – получил ранения.

На Херсонщине противник совершил 108 обстрелов за сутки, выпустив 538 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 16 снарядов. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию завода в Херсоне; инженерное сооружение в Херсонском районе.

Темы: войнажертвыДонецкая областьХерсонская область
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