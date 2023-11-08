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С Авдеевского коксохима эвакуировали последних 16 работников: РФ готовит новые атаки

Валентина РоманенкоСреда, 8 ноября 2023, 10:22
С Авдеевского коксохима эвакуировали последних 16 работников: РФ готовит новые атаки
Авдеевский КХЗ. фото с ТГ

Во вторник 7 ноября с Авдеевского коксохимического завода эвакуировали последних 16 сотрудников завода, которые обеспечивали его консервацию.

Источник: начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в комментарии "Суспільне Донбас"

Детали: По словам Барабаша, в единственном уцелевшем хранилище предприятия остаются еще 17 горожан, которые отказываются от эвакуации.

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Как рассказывал глава МВА, войско РФ накапливает силы и готовится к следующей волне массированных атак, подтягивает и людей, и технику. Российское командование ставит задачу захватить территорию Авдеевского коксохимического завода.

Также, по словам начальника администрации, он не видит логики в захвате российскими оккупантами АКХЗ, ведь это – в некотором смысле ловушка.

Прямая речь: "Террикон - это серая зона, где они сейчас бьют артиллерией, разбивают сам завод, пытаются в том направлении проводить штурмы, но прорывов нет, воины Сил обороны мужественно защищают позиции".

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Что предшествовало: Институт изучения войны отмечал, что российские силы пересекли железнодорожные пути вблизи Степного (3 км к северу от Авдеевки) и готовятся атаковать с этих только что захваченных позиций Авдеевский коксохимический завод на севере Авдеевки.

Темы: Авдеевкавойна
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