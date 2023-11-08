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В России готовят сетевую полицию − будет контролировать все в интернете

Ирина БалачукСреда, 8 ноября 2023, 09:23
В России готовят сетевую полицию − будет контролировать все в интернете
Фото иллюстративное "РИА Новости"

В России начали подготовку "медиаполицейских" − специалистов, которые будут выявлять и блокировать "экстремистские и деструктивные материалы" и пиратский контент в интернете.

Источник: российское издание "Известия"

Детали: Такое направление бакалавриата появилось в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ.

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Предполагается, что медиаполицейские по окончании обучения получат одну из специализаций: расследование правонарушений в отношении граждан (кибербуллинг, сталкеринг), юрлиц (пиратство) или государства (экстремизм).

Официально направление называется "Медиаобеспечение государственных интересов и национальной безопасности".

Прямая речь завкафедрой медиаобеспечения госинтересов и нацбезопасности Института права и национальной безопасности РАНХиГС Лидии Малыгиной: "В задачи "медиабезопасников" входит борьба с пропагандой терроризма, идеологии криминальной культуры, суицидов среди подростков, оскорбления чувств верующих. Программа реализуется при поддержке Национального антитеррористического комитета".

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Детали: Сейчас блокировкой информации в интернете занимается Роскомнадзор. В августе это ведомство заявляло, что с начала 2022 года выявило и заблокировало 30 тысяч призывов к массовым беспорядкам, 190 тысяч материалов с недостоверной информацией, 85 тысяч материалов с элементами экстремистского контента.

Роскомнадзор также заявил, что в последние полгода объем "негативного контента" в интернете вырос более чем на 16%.  

    

Темы: Росcияинтернетправа человека
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