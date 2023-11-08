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ФСБ утверждает, что задержала "пособника украинской разведки" в Бурятии

Елена РощинаСреда, 8 ноября 2023, 09:26
ФСБ утверждает, что задержала пособника украинской разведки в Бурятии
Задержанный в Бурятии "сообщник ГУР", скриншот из видео ФСБ

Федеральная служба безопасности России заявила, что задержала в Бурятии гражданина РФ, который якобы уговаривал российских военнослужащих переходить на сторону Вооруженных сил Украины.

Источник: РИА Новости, ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России

Дослывно: "Пособник украинской разведки задержан в Бурятии, он склонял российских военных к переходу на сторону ВСУ".

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Детали: ФСБ завела дело о государственной измене.

Российская спецслужба также обнародовала видео задержания и допроса "пособника украинских спецслужб".

Темы: РосcияФСБразведкавойна
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