ФСБ утверждает, что задержала "пособника украинской разведки" в Бурятии
Среда, 8 ноября 2023, 09:26
Федеральная служба безопасности России заявила, что задержала в Бурятии гражданина РФ, который якобы уговаривал российских военнослужащих переходить на сторону Вооруженных сил Украины.
Источник: РИА Новости, ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России
Дослывно: "Пособник украинской разведки задержан в Бурятии, он склонял российских военных к переходу на сторону ВСУ".
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Детали: ФСБ завела дело о государственной измене.
Российская спецслужба также обнародовала видео задержания и допроса "пособника украинских спецслужб".
ФСБ РФ показала відео затримання "спільника української розвідки" в Бурятії: чоловік нібито вмовляв російських бійців переходити на бік української армії pic.twitter.com/9X5pdanExT— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 8, 2023ВИДЕО ДНЯ