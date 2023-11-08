В Конгрессе США поддержали законопроект о передаче Украине замороженных активов РФ

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект об использовании конфискованных российских активов для помощи Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на решение во время слушания соответствующего законопроекта

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Детали: Документ уполномочивает госсекретаря США оказать дополнительную помощь Украине, используя активы, конфискованные у российского Центробанка и другие суверенные активы РФ.

Согласно законопроекту, в течение 180 дней после вступления в силу закона госсекретарь должен предоставить соответствующим комитетам Конгресса оценку наиболее насущных потребностей Украины в восстановлении, помощи в области безопасности и гуманитарной помощи.

Документ также запрещает возврат средств российским структурам, в отношении которых были введены санкции, пока РФ не уйдет из Украины и не согласится выплатить ей компенсацию.

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Теперь законопроект должны рассмотреть в Конгрессе США.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Евросоюзе приближаются к решению об общем правовом механизме для использования замороженных российских активов в пользу Украины.

В то же время Конституционная комиссия Рийгикогу – парламента Эстонии – во вторник одобрила подготовленный правительством законопроект, который позволит направить на восстановление Украины замороженных российских активов, находящихся под международными санкциями.