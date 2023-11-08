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По всей Украине была воздушная тревога из-за российского МиГа

Елена РощинаСреда, 8 ноября 2023, 14:29
По всей Украине была воздушная тревога из-за российского МиГа
Карта воздушных тревог, t.me/air_alert_map

Во всей Украине днем 8 ноября была объявлена воздушная тревога из-за взлета в России истребителя МиГ-31К.

Источник: Воздушные силы ВСУ, карта воздушных тревог

Дословно Воздушные силы: "Вся Украина – ракетная опасность. Зафиксирован взлет МиГ-31К ВКС РФ с аэродрома Саваслейка".

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Детали: Воздушная тревога началась с Киева и Винницкой области и быстро распространилась по всей территории страны.

Обновлено: В 15.06 пошли отбои. Воздушная тревога длилась примерно 40 минут.

Темы: воздушная тревогавойна
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