По всей Украине была воздушная тревога из-за российского МиГа

Во всей Украине днем 8 ноября была объявлена воздушная тревога из-за взлета в России истребителя МиГ-31К.

Источник: Воздушные силы ВСУ, карта воздушных тревог

Дословно Воздушные силы: "Вся Украина – ракетная опасность. Зафиксирован взлет МиГ-31К ВКС РФ с аэродрома Саваслейка".

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Детали: Воздушная тревога началась с Киева и Винницкой области и быстро распространилась по всей территории страны.

Обновлено: В 15.06 пошли отбои. Воздушная тревога длилась примерно 40 минут.