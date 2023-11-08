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Зеленский о решении Еврокомиссии: Чистый позитив, движемся вперед

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 8 ноября 2023, 14:52
Зеленский о решении Еврокомиссии: Чистый позитив, движемся вперед
Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский, фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский отреагировал на решение Еврокомиссии рекомендовать начало переговоров с Украиной о членстве в ЕС, назвав его "чистым позитивом".

Источник: Зеленский в Telegram, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Несмотря на все сложности движемся вперед и уже в декабре ожидаем политическое решение от Европейского совета".

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Детали: По его словам, сегодня история Украины и всей Европы сделала правильный шаг. Он назвал решение Еврокомиссии чистым позитивом.

"Наше государство должно быть в Евросоюзе. Украинцы этого заслуживают и своей защитой европейских ценностей, и тем, что даже во время полномасштабной войны мы держим свое слово, развивая государственные институты. Все необходимые решения принимаем", – заявил он.

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Темы: ЕСЗеленскийевроинтеграция
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