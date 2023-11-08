Зеленский о решении Еврокомиссии: Чистый позитив, движемся вперед
Президент Владимир Зеленский отреагировал на решение Еврокомиссии рекомендовать начало переговоров с Украиной о членстве в ЕС, назвав его "чистым позитивом".
Источник: Зеленский в Telegram, передает "Европейская правда"
Прямая речь: "Несмотря на все сложности движемся вперед и уже в декабре ожидаем политическое решение от Европейского совета".
Детали: По его словам, сегодня история Украины и всей Европы сделала правильный шаг. Он назвал решение Еврокомиссии чистым позитивом.
"Наше государство должно быть в Евросоюзе. Украинцы этого заслуживают и своей защитой европейских ценностей, и тем, что даже во время полномасштабной войны мы держим свое слово, развивая государственные институты. Все необходимые решения принимаем", – заявил он.
Что предшествовало:
- Европейская комиссия рекомендовала государствам ЕС начать переговоры о вступлении с Украиной, но Киев должен выполнить часть еще не воплощенных реформ.
- В частности, Еврокомиссия напомнила Украине о необходимости выполнить рекомендации Венецианской комиссии в части реформы законодательства о нацменьшинствах.
Смотрите также видео ЕП с объяснением решения Брюсселя по Украине.