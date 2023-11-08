Еврокомиссия объяснила, чего требует от Украины в отношении нацменьшинств

Европейская комиссия напомнила Украине о необходимости выполнить рекомендации Венецианской комиссии в части реформы законодательства о нацменьшинств.

Источник: отчет ЕК о прогрессе государств, стремящихся к членству в ЕС, сообщает "Европейская правда".

Детали: В документе отмечается, что Украина обязана внести изменения в законы, касающиеся прав национальных меньшинств.

Реклама:

"В соответствии с заключительными положениями новой редакции Закона о нацменьшинствах (общинах), Кабинет министров обязан в течение шести месяцев со дня вступления в силу этого закона подготовить и подать на рассмотрение парламента законопроект о внесении изменений в законы "Об образовании", "О государственном языке" и "О средствах массовой информации", – отмечается в документе.

Еврокомиссия также подчеркивает, что Украина должна выполнить остальные рекомендации "Венецианки".

"Украина должна принять закон, учитывающий остальные рекомендации Венецианской комиссии от июня 2023 года и октября 2023 года, связанных с Законом о национальных меньшинствах, а также рекомендации Венецианской комиссии, связанные с законами о государственном языке, средствах массовой информации и образовании", – говорится в документе.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: 8 ноября Европейская комиссия рекомендовала государствам ЕС начать переговоры о вступлении с Украиной, но Киев должен выполнить часть еще не воплощенных реформ.

В то же время Венгрия намерена блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, пока не будут выполнены венгерские требования относительно языка образования.

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сказала, что политические заявления Будапешта о "блокаде вступления" Украины в ЕС "не помешают реальной работе" в вопросе языка образования венгерского меньшинства в Украине.