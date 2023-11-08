8 раз россияне атаковали Никопольский район, есть раненный
Среда, 8 ноября 2023, 18:51
Восемь раз в течение дня Россия атаковала Никопольский район дронами-камикадзе и артиллерией, ранен мужчина.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
Дословно: "Под удар попали сам Никополь, Мировская, Красногригорьевская и Марганецкая громады.
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Раненый 39-летний мужчина. Он в удовлетворительном состоянии, будет лечиться дома".
Детали: Повреждены админздание и инфраструктурный объект. Повреждены 14 частных домов, 13 хозяйственных построек, 3 авто и линии электропередач.