8 раз россияне атаковали Никопольский район, есть раненный

Восемь раз в течение дня Россия атаковала Никопольский район дронами-камикадзе и артиллерией, ранен мужчина.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Дословно: "Под удар попали сам Никополь, Мировская, Красногригорьевская и Марганецкая громады.

Реклама:

Раненый 39-летний мужчина. Он в удовлетворительном состоянии, будет лечиться дома".

Детали: Повреждены админздание и инфраструктурный объект. Повреждены 14 частных домов, 13 хозяйственных построек, 3 авто и линии электропередач.