Защитники уничтожили новейший российский ЗРК – Тарнавский

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что защитники уничтожили вражеский новейший ЗРК С-300В4.

Источник: командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram

Дословно: "Уничтожен новейший российский ЗРК С-300В4.

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Всего на таврийском направлении враг нанес 23 авиаудара, провел 44 боевых столкновения и совершил 888 артобстрелов.

Наши воины и воинки стойко держат оборону на авдеевском направлении. Безуспешными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Марьинка, Новомихайловка, Старомайорское и южнее Пречистовки Донецкой области".

Детали: Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ Таврия в течение суток выполнили 1241 огневое задание.

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Общие потери врага составили 542 человека.

Уничтожено 46 единиц военной техники. В частности, 2 танка, 3 ББМ, 7 артсистем, 1 ПТРК, 3 средства ПВО, в частности - ЗРК С-300В4, 26 БпЛА, 3 автомобиля, единицу спецтехники, склад с боеприпасами и 1 другой важный объект.

Кроме того, продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.