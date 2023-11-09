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Захисники знищили новітній російський ЗРК – Тарнавський

Альона Мазуренко Четвер, 9 листопада 2023, 11:45
Захисники знищили новітній російський ЗРК – Тарнавський
фото: Defense Express

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що захисники знищили ворожий новітній ЗРК С-300В4.

Джерело: командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram

Дослівно: "Знищено новітній російський ЗРК С-300В4.

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Загалом на таврійському напрямку ворог завдав 23 авіаудари, провів 44 бойових зіткнення та здійснив 888 артобстріли.

Наші воїни та воїнки стійко тримають оборону на авдіївському напрямку. Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Мар’їнка, Новомихайлівка, Старомайорське та південніше Пречистівки Донецької області".

Деталі: Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1241 вогневе завдання.

ВІДЕО ДНЯ

Загальні втрати ворога склали 542 особи.

Знищено 46 одиниць військової техніки. Зокрема, 2 танки, 3 ББМ, 7 артсистем, 1 ПТРК, 3 засоби ППО, зокрема — ЗРК С-300В4, 26 БпЛА, 3 автомобілі, одиницю спецтехніки, склад з боєприпасами та 1 інший важливий об’єкт.

Крім того, триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Теми: Збройні силивійна
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