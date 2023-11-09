"Мы имеем огромные успехи на Крымском направлении" – Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил о том, что Украина имеет "огромные успехи на Крымском направлении".

Источник: Данилов в эфире телемарафона, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Сейчас мы имеем огромные успехи на Крымском направлении.

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Мы постоянно обращаем внимание на то, что касается суши. Но то, что касается уничтожения Российской Федерации, уничтожения их активов на территории Крыма и уничтожения черноморского флота – это огромные достижения нашей страны".

Детали: Данилов выразил уверенность, что будут еще приятные новости по уничтожению оккупантов и ресурсов на Крымском направлении.

Напомним:

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