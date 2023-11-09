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"Мы имеем огромные успехи на Крымском направлении" – Данилов

Ольга ГлущенкоЧетверг, 9 ноября 2023, 00:16
Мы имеем огромные успехи на Крымском направлении – Данилов
Алексей Данилов. Фото с Facebook СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил о том, что Украина имеет "огромные успехи на Крымском направлении".

Источник: Данилов в эфире телемарафона, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Сейчас мы имеем огромные успехи на Крымском направлении.

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Мы постоянно обращаем внимание на то, что касается суши. Но то, что касается уничтожения Российской Федерации, уничтожения их активов на территории Крыма и уничтожения черноморского флота – это огромные достижения нашей страны".

Детали: Данилов выразил уверенность, что будут еще приятные новости по уничтожению оккупантов и ресурсов на Крымском направлении.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • 4 ноября в аннексированном Крыму раздавались взрывы. Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук сообщил, что это украинские пилоты нанесли авиаудары по инфраструктуре судостроительного завода "Залив" в Керчи. Тогда не было известно точно, уничтожен ли корабль.
  • Вечером 4 ноября российское минобороны сообщило, якобы корабль ЧФ РФ, который находился на судостроительном заводе в Керчи, "получил повреждения".
  • Утром 5 ноября Олещук подтвердил, что украинские военные потопили один из самых современных кораблей ЧФ РФ - носитель крылатых ракет "Калибр".
  • На спутниковых снимках за 5 ноября заметно место поражения на заводе и военное судно, которое также выглядит поврежденным.
  • Также в сети воявились фото уничтоженного ракетоносителя "Аскольд".

Темы: ДаниловКрымВооруженные силывойна
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