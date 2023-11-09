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Кулеба ответил сторонникам переговоров с Россией: С 2014 года их было 200 раундов

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 9 ноября 2023, 13:38
Кулеба ответил сторонникам переговоров с Россией: С 2014 года их было 200 раундов
Фото: МИД

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал призывы западных чиновников относительно мирных переговоров между Украиной и Россией.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на его сообщение в Twitter (X)

Детали: Кулеба напомнил, что с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и вторглась на Донбасс, по 2022 год Украина провела около 200 раундов переговоров с РФ.

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За это время было достигнуто 20 договоренностей о прекращении огня, все из них Россия быстро нарушала, добавил министр.

"Ни один из 200 раундов переговоров или 20 соглашений о прекращении огня не помешали Путину начать грубое полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Те, кто утверждает, что Украина должна вести переговоры с Россией сейчас, или не информированы, или введены в заблуждение, или они на стороне России и хотят, чтобы Путин взял паузу перед еще большей агрессией", – подчеркнул Кулеба.

Ранее телеканал NBC, со ссылкой на источники, сообщал, что официальные лица США и Европы начали закрытые переговоры с Киевом о возможных мирных переговоров с Кремлем, чтобы положить конец войне.

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Дипломатические источники в ЕС ранее назвали эту информацию неправдивой.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис назвал опасными размышления западных чиновников о возможности таких переговоров.

Темы: МИДРосcия
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