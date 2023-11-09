Консулка открывала визы в Украину нелегалам из Азии, чтобы те выезжали в ЕС – СБУ

В Киеве разоблачили консулку, которая оформляла украинские визы нелегалам южноазиатских государств, чтобы те въехали в ЕС транзитом через Украину. В МИД отреагировали на скандал. В МИД сообщили, что усилили контроль за выдачей украинских виз.

Источник: пресс-служба Службы безопасности Украины, пресс-служба Офиса генерального прокурора, пресс-служба Министерства иностранных дел Украины

Дословно СБУ: "В результате комплексных мероприятий в Киеве разоблачили второго секретаря по консульским и административным вопросам посольства Украины в одной из стран Центральной Азии, которая организовала международный "трафик".

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Находясь на должности в дипломатическом учреждении, она за деньги предлагала гражданам из нескольких южноазиатских государств незаконно выехать в Евросоюз транзитом через территорию Украины.

Для этого чиновница оформляла своим клиентам визы для въезда в наше государство как студентов украинских высших учебных заведений.

Стоимость такой "услуги" составляла до 3 тыс. американских долларов с одного нелегала".

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Детали: СБУ сообщает, что к схеме чиновница привлекла двух иностранцев, которые подыскивали клиентов, договаривались с ними об "условиях поездки" и передавали ей деньги.

По информации СБУ, "услугами" злоумышленников воспользовалось до 900 выходцев из стран террористического риска.

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В то же время ОГП отмечает, что женщина в течение ноября 2020 года - июля 2021 года незаконно оформила 23 визы гражданам Пакистана, Бангладеша и других стран из перечня "стран миграционного риска".

Полученные деньги консул тратила на приобретение элитной недвижимости в центре Киева и в Одессе, как отмечает спецслужба.

СБУ сообщает, что чиновница приняла присягу госслужащего еще в 1995 году после окончания института молодежи в Москве. Затем работала в различных госучреждениях и частных компаниях в Украине, а с 2007 года - в органах МИД.

Во время обысков в ее доме в Киеве обнаружили доказательства преступных действий.

Консульке сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу, совершенная организованной группой).

Решается вопрос об избрании меры пресечения, отстранении от занимаемой должности и наложении ареста на ее имущество. Женщине грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Планируется объявление в международный розыск сообщников фигурантки.

В МИД Украины отреагировали на задержание консула.

Дословно МИД: "В МИД Украины нулевая толерантность к коррупции, а в случае выявления случаев коррупции отдельных сотрудников, они получают и будут всегда получать решительный ответ и наказание.

Коррупционные действия указанного консульского должностного лица предают работу сотен украинских консулов, которые в сложных условиях самоотверженно защищают интересы наших граждан в режиме 24/7.

Подозреваемая уже отозвана из заграничной командировки. Министерство оказывает полное содействие следствию, чтобы все виновные понесли строгое наказание".

Больше деталей: Кроме того, МИД сообщает, что немедленно усилило контроль за выдачей украинских виз во всех дипломатических учреждениях.