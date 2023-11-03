Кулеба заверил, что Украина не ведет тайных переговоров с Россией

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил, что Украина не ведет никаких переговоров "за закрытыми дверями" с Россией.

Источник: Укринформ со ссылкой на заявление Кулебы в эфире утренней программы телеканала ZDF в пятницу

Детали: На вопрос модератора, не ведет ли Украина переговоров с РФ "за закрытыми дверями", Кулеба ответил: "нет".

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Он отметил, что основой "мирной формулы" является уважение к суверенитету и территориальной целостности Украины.

Прямая речь: "Если переводить с дипломатического (языка - ред.) на обычный, то это означает, что Россия должна уйти из Украины. Пока этого не произойдет, пока она не будет готова этого сделать, нет смысла вести никакие переговоры".

Больше деталей: Кроме того, комментируя ситуацию с ракетами Taurus, которые Украина просит у Германии передать еще с весны, Кулеба заявил, что "вопрос открыт, но Германия требует времени". По его словам, этот аргумент партнеры приводят как публично, так и в конфиденциальных разговорах с украинскими коллегами.

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Глава МИД подчеркнул, что Украина сформировала доверительные отношения с партнерами, следовательно, им не стоит беспокоиться, что предоставленное оружие будет использовано не так, как они просят.

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