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Смена акцента атаки: ночью Россия запустила полсотни "Шахедов", сбито меньше половины

Елена РощинаВоскресенье, 31 декабря 2023, 09:11
Смена акцента атаки: ночью Россия запустила полсотни Шахедов, сбито меньше половины
Дроны "Шахед". Фото: Телеграмм канал Сил обороны юга Украины

В предновогоднюю ночь украинские защитники сбили 21 из 49 ударных дронов, запущенных российскими войсками по территории Украины. 

Источник: Воздушные силы Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил Юрий Игнат в утреннем эфире телемарафона, Силы обороны юга Украины

Дословно Воздушные силы: "В ночь на 31 декабря 2023 года российские оккупанты атаковали ударными БпЛА типа "Shahed" с трех направлений: мыс Чауда (Крым), район Приморско-Ахтарская и Курская область – РФ. 

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Всего зафиксировано 49 вражеских беспилотников "Shahed-136/131". Также враг нанес удар по городу Харьков шестью зенитными управляемыми ракетами С-300.

Большинство ударных дронов враг направил по передней линии обороны, а также по гражданским, военным и инфраструктурным объектам прифронтовых территорий, в частности в Харьковской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях.

В разных регионах Украины подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны, истребительной авиацией и зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил уничтожен 21 "Шахед" врага".

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Детали: Юрий Игнат в телеэфире объяснил, что большинство ударных дронов этой ночью было направлено на прифронтовую территорию, а не вглубь Украины. Это – "изменение акцента атаки", с близкого расстояния "Шахеды" сбивать сложнее, пояснил он. 

"Поэтому 21 сбитый "Шахед" – это тоже хороший результат, потому что уничтожены те дроны, которые атаковали с трех направлений и долетели до центральной (части) Украины", – сказал Игнат. 

Он добавил, что порядка 3800 ударных дронов запустила Россия по Украине с сентября 2022 года и порядка 3000 уничтожено Силами обороны Украины за время полномасштабной войны. 

Силы обороны юга Украины сообщили, что дроновая атака на этот раз длилась 7 часов, в Николаевской области уничтожен 1 "Шахед", в Одесской – 6 "Шахедов", но в Одесской области обломки упали в прибрежной зоне, а в Херсонской области из-за попадания дронов повреждены частные дома. 

Спикер Воздушных сил также добавил, что по Харькову в субботу вечером россияне ударили шестью ракетами С-300, попали в отель и другие гражданские объекты. 

А накануне были уничтожены ракеты Х-59 на Днепропетровщине, напомнил Игнат.

УП: Новость дополнена после публикации.

Темы: Воздушные силы ВСУПВОШахедвойна
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