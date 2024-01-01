Новогодний "подарок": За сутки РФ ударила по Украине 122-мя "Шахедами" – сводка

В течение 31 декабря и ночью 1 января российские войска запустили по Украине 122 ударных дрона типа Shahed-136/131. Системы противовоздушной обороны сбили 87 из них.

Источник: утренняя сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "За прошедшие сутки российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 96 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 66 ударных БпЛА.

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Также в текущие сутки захватчики снова нанесли авиационный удар, применив 26 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131". Нашими защитниками уничтожен 21 вражеский дрон".

Детали: Сообщается, что авиационным ударам подверглись: Ивановка Харьковской области; Серебрянское лесничество Луганской области; Григорьевка, Резниковка, Звановка, Спорное, Северное, Новомихайловка Донецкой области; Роботино, Новоданиловка Запорожской области; Качкаровка, Красный Маяк, Змиевка, Вировка Херсонской области.

Всего, по данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло 55 боевых столкновений. В целом враг нанес 13 ракетных и 127 авиационных ударов, совершил 181 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые и многоквартирные дома, другая гражданская и промышленная инфраструктура.

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Под артиллерийским огнем оказались около 150 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области РФ.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 11 атак врага вблизи Синьковки и Петропавловки Харьковской области, где противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении оккупанты вели штурмовые действия в районе Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении украинские воины отбили 10 атак противника возле Богдановки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Украинские воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 4 атаки врага в районах Степного, Авдеевки и еще 14 атак неподалеку Первомайского, Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские защитники продолжают сдерживать захватчиков в районе Новомихайловки Донецкой области, где отражено 4 атаки.

На Шахтерском направлении Силы обороны отбили атаку противника возле Урожайного Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские воины отбили 5 вражеских атак вблизи Роботино и южнее Новодаровки Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так за прошедшие сутки противник совершил 13 безуспешных штурмовых действий на позиции Сил обороны.

За прошедшие сутки украинская авиация нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск поразили 9 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов и пункт управления противника.

Что предшествовало: Из-за ночной атаки шахедов полностью сгорел музей Шухевича во Львове. Также попадание было в университет в Дублянах, где учился Степан Бандера.