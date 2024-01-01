ССО навели огонь HIMARS на российский "Бук"

Силы специальных операций ВСУ навели огонь реактивной системы залпового огня HIMARS на вражеский ЗРК "Бук" в Донецкой области.

Источник: пресс-служба ССО

Детали: Операторы 3-го отдельного полка ССО во время разведывательных действий на Донецком направлении зафиксировали зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" и станцию обнаружения и целеуказания 9С36, входящую в состав комплекса.

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ЗРК "Бук" предназначен, в частности, для поражения авиации, тактических баллистических и авиационных ракет, надводных и наземных целей.

Отмечается, что операторы ССО навели на вражеский "Бук-М2" и РЛС огонь ракетного подразделения Сил обороны. Вследствие профессиональной корректировки и точного огневого поражения техника противника уничтожена.