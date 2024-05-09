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Появились снимки последствий удара по нефтебазе в Луганске

Анастасия ПроцЧетверг, 9 мая 2024, 12:59
Появились снимки последствий удара по нефтебазе в Луганске
фото: Радио Свобода

Российская служба Радио Свобода опубликовала спутниковый снимок с последствиями удара по нефтебазе в Луганске 7 мая.

Источник: Радио Свобода

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Детали: Сообщается, что на фото за 8 мая видны следы пожара и по меньшей мере три уничтоженные огнем емкости для хранения топлива. Издание отмечает, что оккупационные власти 7 мая заявили, что по НПЗ якобы ударили ракетами ATACMS. Также сообщали о 5 раненых. 

Предыстория:

7 мая поздно вечером в Луганске прогремели взрывы. После этого загорелась нефтебаза, расположенная в самом городе.

Темы: Луганск
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