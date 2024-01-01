Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Чернигове спецназовцы "пришли" в гости к мужчинам, которые запускали фейерверки

Татьяна ОлейникПонедельник, 1 января 2024, 23:06
В Чернигове спецназовцы пришли в гости к мужчинам, которые запускали фейерверки
Скриншот: патрульная полиция

В Чернигове мужчины запускали с балкона фейерверки, их задержали патрульные вместе со спецназовцами.

Источник: Патрульная полиция Украины в Facebook

Дословно: "Около 14 часов, на линию 102 поступило сообщение, что на улице Ивана Мазепы с балкона многоэтажки неизвестные запускают фейерверки. По указанному адресу сразу направили один из экипажей патрульной полиции.

Реклама:

Полицейских встретила заявительница, указавшая номер квартиры, откуда летел фейерверк. Также на улице под окнами инспекторы обнаружили остатки пиротехнических изделий".

Детали: По сообщению пресс-службы полиции, на неоднократные звонки и стук в дверь квартиры никто не реагировал, однако было слышно, что в доме есть люди.

ВИДЕО ДНЯ

Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу и батальон полиции особого назначения.

После принудительного открывания дверей четырех мужчин задержали на месте. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Темы: полицияЧернигов
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия не дает согласия на международное расследование обстоятельств падения Ил-76 - ГУР

Минобороны Франции ответило РФ о якобы гибели "наемников": скоординированная дезинформация

Украинская теннисистка впервые в карьере вышла в финал женского парного Грэндслема

фотоРФ ночью ударила по Мирнограду и Херсону: 7 раненых, в том числе дети, повреждены школа, ТЦ, детсад

Украина начнет строительство 4 новых ядерных реакторов в этом году – Галущенко

Верещук заявила об оптимизации выплат переселенцам: партнеры требуют

Все новости...
полиция
В Харькове ночью запустили салют во время тревоги
На Киевщине подросток бросил гранату в подъезде: 2 пострадавших
СБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом
Последние новости
14:58
Столтенберг: Венгрия может ратифицировать вступление Швеции в НАТО в конце февраля
14:49
В Украине официально разрешили брать домашних животных в укрытие. Но есть определенные условия
14:40
"Укрзализныця" будет охранять инфраструктуру с помощью дронов
14:29
обновленоРакетная опасность по всей Украине из-за МиГ длилась час
14:27
В Украину вернули тела 77 павших защитников
14:21
В рационе первобытных людей преобладали продукты растительного происхождения – археологи
14:11
Компания Hyundai продала завод в России
14:10
За расчленение фермера и массовые грабежи будут судить трех российских солдат
13:59
фото, видеоАвто волонтера в Часовом Яру атаковал дрон, съемочная группа УП уцелела
13:56
видеоГлава МИД Дании приехал в Киев и среди ночи спускался в укрытие
Все новости...
Реклама: