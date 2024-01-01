В Чернигове спецназовцы "пришли" в гости к мужчинам, которые запускали фейерверки
В Чернигове мужчины запускали с балкона фейерверки, их задержали патрульные вместе со спецназовцами.
Источник: Патрульная полиция Украины в Facebook
Дословно: "Около 14 часов, на линию 102 поступило сообщение, что на улице Ивана Мазепы с балкона многоэтажки неизвестные запускают фейерверки. По указанному адресу сразу направили один из экипажей патрульной полиции.
Полицейских встретила заявительница, указавшая номер квартиры, откуда летел фейерверк. Также на улице под окнами инспекторы обнаружили остатки пиротехнических изделий".
Детали: По сообщению пресс-службы полиции, на неоднократные звонки и стук в дверь квартиры никто не реагировал, однако было слышно, что в доме есть люди.
Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу и батальон полиции особого назначения.
После принудительного открывания дверей четырех мужчин задержали на месте. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.