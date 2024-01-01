В Чернигове спецназовцы "пришли" в гости к мужчинам, которые запускали фейерверки

В Чернигове мужчины запускали с балкона фейерверки, их задержали патрульные вместе со спецназовцами.

Источник: Патрульная полиция Украины в Facebook

Дословно: "Около 14 часов, на линию 102 поступило сообщение, что на улице Ивана Мазепы с балкона многоэтажки неизвестные запускают фейерверки. По указанному адресу сразу направили один из экипажей патрульной полиции.

Реклама:

Полицейских встретила заявительница, указавшая номер квартиры, откуда летел фейерверк. Также на улице под окнами инспекторы обнаружили остатки пиротехнических изделий".

Детали: По сообщению пресс-службы полиции, на неоднократные звонки и стук в дверь квартиры никто не реагировал, однако было слышно, что в доме есть люди.

ВИДЕО ДНЯ

Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу и батальон полиции особого назначения.

После принудительного открывания дверей четырех мужчин задержали на месте. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.