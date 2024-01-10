Убил кухонным ножом и сбежал: появились детали подозрения сыну судьи Аблова
Суд 5 января принял решение задержать сына скандального судьи ОАСК Евгения Аблова по подозрению в умышленном убийстве.
Источник: Единый государственный реестр судебных решений
Детали: Досудебное расследование установило, что в ночь на 1 января Иван Аблов праздновал Новый год в дачном коттедже вместе с компанией и употреблял алкоголь. Во время празднования между ним и его знакомым периодически возникали споры и толкотня, связанные с взаимными оскорблениями и унижением.
На почве "внезапно возникших личных неприязненных отношений" Аблов решил совершить умышленное убийство. Для этого он подбежал к кухонному островку, где взял кухонный нож, и пошел к камину на первом этаже коттеджа, где находился его знакомый.
Таким образом, около 04:35 он в состоянии алкогольного опьянения кухонным ножом нанес один удар в грудную клетку своего знакомого. От полученных травм тот скончался на месте. После этого Аблов скрылся с места преступления.
Уголовное производство открыли 1 января, а 4 - Аблову сообщили о подозрении в умышленном убийстве.
Ранее УП сообщала, что в базе розыска МВД датой и местом его исчезновения указаны 5 января и город Белгород-Днестровский Одесской области.
В постановлении сказано, что место его пребывания неизвестно, поэтому подозрение в отношении сына вручили его отцу.
Ивана Аблова по ходатайству следователя постановили задержать, так как он потенциально может повлиять на свидетелей, а также скрыть или уничтожить еще не обнаруженные доказательства преступления. Отмечается, что все свидетели еще не опрошены.
Справочно: Евгений Аблов - судья Окружного административного суда Киева. Он фигурирует в уголовном производстве по так называемому делу "Пленок Вовка". Председателя ОАСК Павла Вовка, Аблова и еще ряд лиц подозревают в создании преступной организации с целью захвата власти.
В апреле 2023 года стало известно, что Аблов пытается уйти в отставку, избежав увольнения, это также сохранит ему выплаты от государства - около 100 000 грн в месяц.
Что предшествовало:
- Во время Революции Достоинства, 9 декабря 2013 года, судья Евгений Аблов по иску физического лица обязал правоохранителей и других чиновников "прекратить правонарушения", которые якобы возникли из-за протестов в центре Киева, и "обеспечить свободное передвижение граждан, автотранспорта и безопасность дорожного движения".
- Решение вступило в законную силу, а уже в ночь на 11 декабря 2013 года состоялась попытка разгона.
- Активисты считают, что именно решение Аблова дало тогдашней власти основания для разгона Майдана.
- Роман Маселко писал, что через две недели после этого решения судья Аблов получил от государства квартиру, которую потом продал за 9,1 млн. грн.
- Аблов также известен решением по так называемым "рюкзакам Авакова". Он был в составе коллегии, которая отказалась отменить результаты конкурсных торгов на поставку рюкзаков. В тендере тогда победила фирма, по данным журналистов, приближенная к министру внутренних дел Арсену Авакову и его сыну.
- В мае 2017 года Высший совет правосудия отказался увольнять Аблова.