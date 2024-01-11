Командующий ВМС рассказал, как в начале вторжения спасли корабли и избежали высадки россиян на берег
За исключением вынужденно затопленного фрегата "Гетман Сагайдачный", в первые дни войны ни один военный корабль Украины не пострадал, потому что их рассредоточили.
Источник: командующий Военно-морских сил Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа в интервью "Украинской правде"
Детали: Неижпапа рассказал, что перед полномасштабным вторжением России он понимал, что война будет не только на востоке Украины, и как военный готовился "к наихудшим сценариям".
"Противник до начала полномасштабной агрессии создал полноценную группировку десантных сил, собрав десантные корабли со всех флотов, приобрел способность по десантированию полноценной бригады морской пехоты одновременно на нескольких направлениях. Поэтому, конечно, я понимал, что война не будет только на Донбассе. Мы это понимали прекрасно и к этому готовились", – заявил он.
Прямая речь: "В ВМС была создана определенная группировка по приказу главнокомандующего Вооруженных сил. Эта группировка была рассредоточена, часть кораблей была в море, часть находилась в других пунктах базирования, нештатных, как говорят: на гражданских причалах или других объектах. Но большинство кораблей находилось в море.
Поэтому в первые дни войны ни один военный корабль не пострадал после массированных ударов противника, все они были рассредоточены. Морская авиация также была поднята с аэродромов. У нас нет существенных повреждений морской авиации на начало полномасштабной агрессии".
Детали: По поводу потери фрегата "Гетман Сагайдачный", который затопили, Неижпапа объяснил, что на "Гетмане Сагайдачном" на момент полномасштабного вторжения начались ремонтно-модернизационные работы.
Поэтому фрегат нельзя было ни использовать для обороны, ни перебазировать.
Прямая речь: "На нем не было вообще энергетики, все дизельгенераторы подлежали полной замене, шел ремонт турбин, все вооружение так же было не в порядке. Как военный корабль, который мог бы участвовать в отражении агрессии, он на тот момент не был способен вообще.
Поэтому командиром корабля было принято разумное решение, на мой взгляд. Это прописано в положении "О корабельной службе": корабль не должен достаться врагу. А на тот момент враг очень быстро продвигался через Херсонскую область, уже обошел Херсон, был на подступах к Николаеву".
Детали: Командующий ВМС ВСУ сказал, что только благодаря тому, что украинские бойцы остановили врага под Вознесенском в Николаевской области, россияне не стали проводить десантную операцию в Черноморской операционной зоне.
Неижпапа объяснил, что Россия имела господство и в воздухе, и на море, необходимые для высадки на побережье, но морская десантная операция, как правило, проводится в направлении основного удара противника и при соответствующих условиях на суше.
Прямая речь: "После полномасштабного вторжения противник продвинулся к Николаеву, затем пошел на северо-запад в обход Николаева в направлении Вознесенска, чтобы войти в тыл Одесской области. Если бы тогда наша 80-я бригада Десантно-штурмовых войск не остановила врага под Вознесенском, тогда были бы созданы условия для того, чтобы русня начала десантную операцию в Черноморской операционной зоне.
Но Военно-морские силы не стояли на месте. Мы осуществляли минное оборонительное заграждение на доступных для десанта участках. С первых дней подразделение артиллерии морской пехоты и других бригад, которые дислоцировались в то время на Одесщине, были заведены в район огневых позиций. Усилили радиотехническую, радиолокационную разведку как с привлечением радиотехнических постов, так и беспилотных комплексов "Байрактар", чтобы выявлять десант противника.
То есть мы готовились тоже к таким действиям противника. Да, десантирование не состоялось, потому что не было в то время создано условий на суше, в первую очередь. Во-вторых, вы знаете эту историю, когда мы первый раз ударили ракетами "Нептун" по фрегату "Адмирал Эссен". А потом был тот же крейсер "Москва". И противник понял, что просто так зайти к нашим берегам, не утонув, будет очень трудно. Поэтому, конечно, он отказался от морской десантной операции".