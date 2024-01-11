Командующий ВМС рассказал, как в начале вторжения спасли корабли и избежали высадки россиян на берег

За исключением вынужденно затопленного фрегата "Гетман Сагайдачный", в первые дни войны ни один военный корабль Украины не пострадал, потому что их рассредоточили.

Источник: командующий Военно-морских сил Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа в интервью "Украинской правде"

Детали: Неижпапа рассказал, что перед полномасштабным вторжением России он понимал, что война будет не только на востоке Украины, и как военный готовился "к наихудшим сценариям".

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"Противник до начала полномасштабной агрессии создал полноценную группировку десантных сил, собрав десантные корабли со всех флотов, приобрел способность по десантированию полноценной бригады морской пехоты одновременно на нескольких направлениях. Поэтому, конечно, я понимал, что война не будет только на Донбассе. Мы это понимали прекрасно и к этому готовились", – заявил он.

Прямая речь: "В ВМС была создана определенная группировка по приказу главнокомандующего Вооруженных сил. Эта группировка была рассредоточена, часть кораблей была в море, часть находилась в других пунктах базирования, нештатных, как говорят: на гражданских причалах или других объектах. Но большинство кораблей находилось в море.

Поэтому в первые дни войны ни один военный корабль не пострадал после массированных ударов противника, все они были рассредоточены. Морская авиация также была поднята с аэродромов. У нас нет существенных повреждений морской авиации на начало полномасштабной агрессии".

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Детали: По поводу потери фрегата "Гетман Сагайдачный", который затопили, Неижпапа объяснил, что на "Гетмане Сагайдачном" на момент полномасштабного вторжения начались ремонтно-модернизационные работы.

Поэтому фрегат нельзя было ни использовать для обороны, ни перебазировать.

Прямая речь: "На нем не было вообще энергетики, все дизельгенераторы подлежали полной замене, шел ремонт турбин, все вооружение так же было не в порядке. Как военный корабль, который мог бы участвовать в отражении агрессии, он на тот момент не был способен вообще.

Поэтому командиром корабля было принято разумное решение, на мой взгляд. Это прописано в положении "О корабельной службе": корабль не должен достаться врагу. А на тот момент враг очень быстро продвигался через Херсонскую область, уже обошел Херсон, был на подступах к Николаеву".

Детали: Командующий ВМС ВСУ сказал, что только благодаря тому, что украинские бойцы остановили врага под Вознесенском в Николаевской области, россияне не стали проводить десантную операцию в Черноморской операционной зоне.

Неижпапа объяснил, что Россия имела господство и в воздухе, и на море, необходимые для высадки на побережье, но морская десантная операция, как правило, проводится в направлении основного удара противника и при соответствующих условиях на суше.

Прямая речь: "После полномасштабного вторжения противник продвинулся к Николаеву, затем пошел на северо-запад в обход Николаева в направлении Вознесенска, чтобы войти в тыл Одесской области. Если бы тогда наша 80-я бригада Десантно-штурмовых войск не остановила врага под Вознесенском, тогда были бы созданы условия для того, чтобы русня начала десантную операцию в Черноморской операционной зоне.

Но Военно-морские силы не стояли на месте. Мы осуществляли минное оборонительное заграждение на доступных для десанта участках. С первых дней подразделение артиллерии морской пехоты и других бригад, которые дислоцировались в то время на Одесщине, были заведены в район огневых позиций. Усилили радиотехническую, радиолокационную разведку как с привлечением радиотехнических постов, так и беспилотных комплексов "Байрактар", чтобы выявлять десант противника.

То есть мы готовились тоже к таким действиям противника. Да, десантирование не состоялось, потому что не было в то время создано условий на суше, в первую очередь. Во-вторых, вы знаете эту историю, когда мы первый раз ударили ракетами "Нептун" по фрегату "Адмирал Эссен". А потом был тот же крейсер "Москва". И противник понял, что просто так зайти к нашим берегам, не утонув, будет очень трудно. Поэтому, конечно, он отказался от морской десантной операции".