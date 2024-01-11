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Нардепы возвращают в Кабмин законопроект о мобилизации

Валентина РоманенкоЧетверг, 11 января 2024, 13:17
Нардепы возвращают в Кабмин законопроект о мобилизации
коллаж УП

Верховная Рада возвращает на доработку правительству законопроект по усовершенствованию мобилизации.

Источник: руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в Telegram

Прямая речь: "По результатам совещания законопроект возвращается инициатору. Одновременно передаем предложения наработанные на комитете и в рабочих группах".

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Детали: Арахамия рассказал, что 11 января состоялось закрытое совещание с военным командованием и заседание Согласительного совета в закрытом режиме.

Присутствовали главнокомандующий Валерий Залужный, начальник Генерального штаба Сергей Шаптала, министр обороны Рустем Умеров, руководство Верховной Рады, главы фракций и комитетов.

Законопроект №10378 по совершенствованию мобилизации, военного учета и прохождению военной службы вызвал много дискуссий.

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По словам руководителя фракции СН, нардепы понимают запрос военного командования и готовы идти навстречу, но не все нормы могут быть поддержаны.

Какие-то положения прямо нарушают права человека, какие-то не оптимально сформулированы. Об этом было открыто сказано военному командованию.

При этом Арахамия утверждает, что все политсилы поняли и поддерживают необходимость мобилизации.

Предыстория:

  • 25 декабря стало известно, что Кабмин внес в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы" №10378, в котором регулируются вопросы об отсрочке от призыва на военную службу, в том числе людей с инвалидностью.
  • Правительство предлагает парламентариям наложить ряд ограничений на тех граждан, которые не выполнили обязанности по мобилизационной подготовке и мобилизации, для нарушителей правил воинского учета и законодательства об обороне повысить штрафы, а за отказ проходить медосмотр лишать свободы так же, как за уклонение от мобилизации.
  • Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что некоторые нормы законопроекта о мобилизации могут противоречить Конституции.
  • Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона заявил, что законопроект о мобилизации будет выноситься на голосование Верховной Рады только после обсуждения и внесения изменений.
  • 8 января Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики на заседании признал правительственный законопроект о мобилизации содержащим коррупционные риски.

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Темы: мобилизацияВерховная Рада
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