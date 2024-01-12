Сын мэра Херсона призвал Зеленского добиваться освобождения его отца из плена

Сын законного городского главы Херсона Игоря Колыхаева Святослав Колыхаев призвал президента Владимира Зеленского приложить усилия к освобождению своего отца, который уже 18 месяцев находится в российском плену.

Источник: видеообращение Святослава Колыхаева в Instagram

Прямая речь: "Сегодня мои слова несут не только голос сына, но и крик за свободу и достоинство. В центре внимания – судьба моего отца, который уже 18 месяцев находится в жестоком плену. С самого начала оккупации он остался верен своей клятве перед херсонцами и до последнего был рядом с ними (...).

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Уважаемый господин президент, обращаюсь к Вам. За 18 месяцев плена моего отца я отправил не одну сотню обращений во все наши государственные правозащитные структуры и соответствующие организации, в том числе и в Офис президента. Кроме того, далеко не один запрос был сформирован в международные организации, начиная от Совета безопасности ООН по правам человека, писем послам разных стран, Комитету Красного Креста и тому подобное.

За все это время я получил много ответов, но они передавали лишь обеспокоенность. Но что самое обидное, я не получил ни одного ответа от Офиса президента, который бы отражал ход действий по освобождению моего отца".

Детали: Святослав Колыхаев отметил, что хочет, чтобы его отец был освобожден из плена и смог жить свободно и в безопасности в родной стране.

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Он возмутился тем, что мэр города областного значения, представитель украинской власти и органов местного самоуправления находится в плену.

Колыхаев-младший отметил, что Международный комитет Красного Креста официально внес его отца в список пленных, а Украина "просто молчит".

Прямая речь: "Умоляю, отойдите от политических удержаний (предубеждений – ред.) и личных убеждений. Поймите меня как сына своего отца. Вспомните, что у Вас тоже есть дети.

Я готов к ведению любых диалогов в любых форматах, лишь бы только мой отец вернулся живым домой, а его обмен стал движущей силой в обмене других гражданских пленных.

Прошу Вашей помощи, Владимир Александрович. Обращаюсь к Вам как к президенту и к отцу. Пожалуйста, возьмите эту ситуацию под свой личный контроль. От этого зависит жизнь человека".

Этому предшествовало: Игорь Колыхаев оставался в Херсоне несмотря на оккупацию города и был похищен россиянами 28 июня 2022 года. Его советница Галина Ляшевская связывала это с его отказом сотрудничать с оккупационными властями.

Игорь Колыхаев остается в плену и после деоккупации Херсона.

Херсонец Тарас Букреев, который пережил "подвалы" ФСБ России и был вывезен из Херсона российскими агрессорами на оккупированный левый берег Херсонщины, в интервью "Укринформу" рассказал, что мэр Херсона Игорь Колыхаев "на подвале" в оккупированной Чаплинке пытался подбадривать других заключенных.

"Впервые я его увидел, когда нас вывозили из Херсона в Голую Пристань. В автозаке был и Колыхаев. Потом я видел его в Гопрах в коридоре. А уже в Чаплинке я находился с ним в одной камере с 30 октября до конца ноября 2022 года, далее его вывезли в неизвестном направлении", – вспомнил Букреев.