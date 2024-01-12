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Сын мэра Херсона призвал Зеленского добиваться освобождения его отца из плена

Елена РощинаПятница, 12 января 2024, 12:05
Сын мэра Херсона призвал Зеленского добиваться освобождения его отца из плена
Игорь Колыхаев до плена, фото Halyna Liashevska из Facebook

Сын законного городского главы Херсона Игоря Колыхаева Святослав Колыхаев призвал президента Владимира Зеленского приложить усилия к освобождению своего отца, который уже 18 месяцев находится в российском плену. 

Источник: видеообращение Святослава Колыхаева в Instagram

Прямая речь: "Сегодня мои слова несут не только голос сына, но и крик за свободу и достоинство. В центре внимания – судьба моего отца, который уже 18 месяцев находится в жестоком плену. С самого начала оккупации он остался верен своей клятве перед херсонцами и до последнего был рядом с ними (...).

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Уважаемый господин президент, обращаюсь к Вам. За 18 месяцев плена моего отца я отправил не одну сотню обращений во все наши государственные правозащитные структуры и соответствующие организации, в том числе и в Офис президента. Кроме того, далеко не один запрос был сформирован в международные организации, начиная от Совета безопасности ООН по правам человека, писем послам разных стран, Комитету Красного Креста и тому подобное. 

За все это время я получил много ответов, но они передавали лишь обеспокоенность. Но что самое обидное, я не получил ни одного ответа от Офиса президента, который бы отражал ход действий по освобождению моего отца". 

Детали: Святослав Колыхаев отметил, что хочет, чтобы его отец был освобожден из плена и смог жить свободно и в безопасности в родной стране. 

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Он возмутился тем, что мэр города областного значения, представитель украинской власти и органов местного самоуправления находится в плену. 

Колыхаев-младший отметил, что Международный комитет Красного Креста официально внес его отца в список пленных, а Украина "просто молчит". 

Прямая речь: "Умоляю, отойдите от политических удержаний (предубеждений – ред.) и личных убеждений. Поймите меня как сына своего отца. Вспомните, что у Вас тоже есть дети.

Я готов к ведению любых диалогов в любых форматах, лишь бы только мой отец вернулся живым домой, а его обмен стал движущей силой в обмене других гражданских пленных. 

Прошу Вашей помощи, Владимир Александрович. Обращаюсь к Вам как к президенту и к отцу. Пожалуйста, возьмите эту ситуацию под свой личный контроль. От этого зависит жизнь человека". 

Этому предшествовало: Игорь Колыхаев оставался в Херсоне несмотря на оккупацию города и был похищен россиянами 28 июня 2022 года. Его советница Галина Ляшевская связывала это с его отказом сотрудничать с оккупационными властями. 

Игорь Колыхаев остается в плену и после деоккупации Херсона.

Херсонец Тарас Букреев, который пережил "подвалы" ФСБ России и был вывезен из Херсона российскими агрессорами на оккупированный левый берег Херсонщины, в интервью "Укринформу" рассказал, что мэр Херсона Игорь Колыхаев "на подвале" в оккупированной Чаплинке пытался подбадривать других заключенных.

"Впервые я его увидел, когда нас вывозили из Херсона в Голую Пристань. В автозаке был и Колыхаев. Потом я видел его в Гопрах в коридоре. А уже в Чаплинке я находился с ним в одной камере с 30 октября до конца ноября 2022 года, далее его вывезли в неизвестном направлении", – вспомнил Букреев.

Темы: пленныеХерсоноккупацияЗеленский
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