Арахамия объяснил, что не понравилось Комитету в законопроекте о мобилизации

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, какие именно предложения к законопроекту о мобилизации предоставил Комитет по нацбезопасности, обороне и разведке.

Источник: Арахамия в эфире национального телемарафона новостей

Прямая речь: "Там много было (предложений от комитета - ред.). Например, вопрос мобилизации транспорта у ФЛП. Мы сказали, что такого не может быть. Также было об инвалидах. Мы не допустим, чтобы инвалиды третьей группы могли идти в призыв, потому что там много людей, которые не имеют одного из органов, или больные туберкулезом. Зачем это в армии?

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Множество вопросов. Вопрос относительно повесток по электронной почте. Вообще нельзя даже обсуждать .... каким образом, отправив повестку, потом начинается уголовная ответственность за уклонение, хотя человек может просто не иметь доступа.

Таких вопросов очень-очень много. Мы каждый этот вопрос проработали, сказали: "это может подходить, это не будет подходить, точно не будет проходить". Все это отделы обратно и сказали: "давайте приходите к нам с законопроектом, который не будет так беспокоить общество и будет выполнять свою главную задачу - мобилизацию.

Мы же до этого имели уже 5 или 6 волн мобилизации, которые не были такими резонансными, как эта. Поэтому правила надо меняли, но с соблюдением прав человека и всех других действующих законов.

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Детали: На вопрос, обсуждались ли сроки, и когда Кабмин должен снова подать законопроект, Арахамия ответил:

Прямая речь: "Мы не обсуждали сроки, мы сказали, что мы понимаем, если военным нужно, мы соберемся в любой день или ночью, и все будем голосовать. Просто дайте качественный документ".

Больше деталей: На вопрос, какова позиция главкома Валерия Залужного и министра обороны Рустема Умерова, он ответил:

Прямая речь: "Мне кажется, они внимательно нас услышали. Мы услышали их, потому что они аргументированно говорили, где им не хватает людей. Мы очень-очень много внимания в этих дискуссиях уделили повышению уровня обучения в учебных центрах. Потому что мы много получаем историй, когда человека мобилизовали, он научился якобы, имеет пройденный курс, на передовой, а потом оказывается, что они одну гранату бросили и больше нет никаких навыков.

Мы говорим, что таким образом мы не будем больше пропускать. Прямо в законе в рекомендациях записали, что должен быть обязательный курс. Чтобы мы понимали, что наученные солдаты сохранят свои жизни и будут защищать страну. А необученные солдаты - это российская модель, мы не хотим такую модель применять в Украине".

Предыстория:

25 декабря стало известно, что Кабмин внес в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы" №10378, в котором регулируются вопросы об отсрочке от призыва на военную службу, в том числе людей с инвалидностью.

Правительство предлагает парламентариям наложить ряд ограничений на тех граждан, которые не выполнили обязанности по мобилизационной подготовке и мобилизации, для нарушителей правил воинского учета и законодательства об обороне повысить штрафы, а за отказ проходить медосмотр лишать свободы так же, как за уклонение от мобилизации.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что некоторые нормы законопроекта о мобилизации могут противоречить Конституции.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона заявил, что законопроект о мобилизации будет выноситься на голосование Верховной Рады только после обсуждения и внесения изменений.

8 января Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики на заседании признал правительственный законопроект о мобилизации содержащим коррупционные риски.

12 января Верховная Рада вернула на доработку правительству законопроект по усовершенствованию мобилизации.

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