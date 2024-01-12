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Зеленский: Закон о мобилизации должен быть справедливым - это главное

Станислав ПогориловПятница, 12 января 2024, 16:51
Зеленский: Закон о мобилизации должен быть справедливым - это главное
Владимир Зеленский, фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал, как должен выглядеть законопроект о мобилизации после учета всех предложений, который накануне был отозван из парламента Кабмином.

Источник: Зеленский на пресс-конференции с премьером Великобритании в Киеве в пятницу, передает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Зеленского: "Что касается законопроекта о мобилизации: я знаю, что военные с депутатами работали. Итогового варианта (законопроекта) я не видел. Для меня главное, чтобы этот закон был справедливым. Когда увижу все детали, тогда смогу сказать.

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Предыстория:

  • 25 декабря стало известно, что Кабмин внес в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы" №10378, в котором регулируются вопросы об отсрочке от призыва на военную службу, в том числе людей с инвалидностью.
  • Правительство предлагает парламентариям наложить ряд ограничений на тех граждан, которые не выполнили обязанности по мобилизационной подготовке и мобилизации, для нарушителей правил воинского учета и законодательства об обороне повысить штрафы, а за отказ проходить медосмотр лишать свободы так же, как за уклонение от мобилизации.
  • Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что некоторые нормы законопроекта о мобилизации могут противоречить Конституции.
  • Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона заявил, что законопроект о мобилизации будет выноситься на голосование Верховной Рады только после обсуждения и внесения изменений.
  • 8 января Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики на заседании признал правительственный законопроект о мобилизации содержащим коррупционные риски.
  • 11 января Верховная Рада вернула на доработку правительству законопроект по усовершенствованию мобилизации.

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Темы: ЗеленскиймобилизациявойнаУкраина
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