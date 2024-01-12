Зеленский: Есть несколько кандидатов на должность посла Украины в Британии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас Киев рассматривает несколько кандидатов на должность украинского посла в Великобритании, но не назвал их фамилии.

Источник: Зеленский на совместном брифинге с премьером Великобритании Риши Сунаком в Киеве, передает "Европейская правда"

Прямая речь Зеленского: "Важно, чтобы каждый из чиновников, из дипломатов, которые занимаются нашими отношениями с Великобританией, был на самом высоком уровне. Поэтому мы рассматриваем несколько кандидатур. Осторожно рассматриваем. Чтобы все это не потерять".

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Детали: При этом глава государства не назвал фамилий кандидатов.

Предистория:

Ппредыдущий посол Украины в Британии Вадим Пристайко занимал эту должность с июля 2020 года до июля 2023 года. Его уволили в июле 2023-го за комментарий высказывания президента Зеленского на фоне скандала с "неблагодарностью" союзникам, вспыхнувшего вокруг тогдашнего британского министра обороны Бена Уоллеса.

Украинский президент в ответ на слова Уоллеса сказал, что Украина очень благодарна Британии и ее народу за поддержку. Но также добавил, что "можем утром просыпаться и благодарить министра лично". Эти слова украинский дипломат назвал "нездоровым сарказмом".

Позже Пристайко дал объяснение, в котором он не ограничился критикой, однако смягчил ее, сказав, что "сарказм между дружественными странами не нужен".

В одном из последних интервью Пристайко сказал, что Киев не может позволить себе экспериментов с Британией, предостерегая от "креатива" в назначении своего преемника на этом посту.