Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Есть несколько кандидатов на должность посла Украины в Британии

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 12 января 2024, 17:41
Зеленский: Есть несколько кандидатов на должность посла Украины в Британии
Владимир Зеленский, фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас Киев рассматривает несколько кандидатов на должность украинского посла в Великобритании, но не назвал их фамилии.

Источник: Зеленский на совместном брифинге с премьером Великобритании Риши Сунаком в Киеве, передает "Европейская правда"

Прямая речь Зеленского: "Важно, чтобы каждый из чиновников, из дипломатов, которые занимаются нашими отношениями с Великобританией, был на самом высоком уровне. Поэтому мы рассматриваем несколько кандидатур. Осторожно рассматриваем. Чтобы все это не потерять".

Реклама:

Детали: При этом глава государства не назвал фамилий кандидатов.

Предистория:

  • Ппредыдущий посол Украины в Британии Вадим Пристайко занимал эту должность с июля 2020 года до июля 2023 года. Его уволили в июле 2023-го за комментарий высказывания президента Зеленского на фоне скандала с "неблагодарностью" союзникам, вспыхнувшего вокруг тогдашнего британского министра обороны Бена Уоллеса.
  • Украинский президент в ответ на слова Уоллеса сказал, что Украина очень благодарна Британии и ее народу за поддержку. Но также добавил, что "можем утром просыпаться и благодарить министра лично". Эти слова украинский дипломат назвал "нездоровым сарказмом".
  • Позже Пристайко дал объяснение, в котором он не ограничился критикой, однако смягчил ее, сказав, что "сарказм между дружественными странами не нужен".
  • В одном из последних интервью Пристайко сказал, что Киев не может позволить себе экспериментов с Британией, предостерегая от "креатива" в назначении своего преемника на этом посту.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЗеленскийВеликобританияУкраинадипломатические отношения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В ВСУ рассказали, смогут ли подготовить 500 тысяч мобилизованных

видеоЛукашенко сказал Путину, что Украины и страны Балтии "ищут за морями лучшей жизни"

Доход Зеленского и его семьи втрое уменьшился в 2022 году – декларация

В Германии возросло количество желающих присоединиться к ультраправой "АдГ"

видеоВ первый рейс отправился самый большой в мире круизный лайнер: экологи бьют тревогу

Лидер венгерской партии: Если Украина упадет, мы будем требовать Закарпатье

Все новости...
Зеленский
Зеленский сообщил о четырех украинских моряках в плену хуситов
Зеленский: Закон о мобилизации должен быть справедливым - это главное
Сын мэра Херсона призвал Зеленского добиваться освобождения его отца из плена
Последние новости
21:01
Россияне снова атаковали промышленный объект в Кременчугском районе – ОВА
20:49
Зеленский о следующей неделе: Сможем сказать, что Украина стала сильнее
20:34
обновленоВ Киеве и большинстве областей объявляли тревогу из-за баллистики
20:16
В ВСУ рассказали, смогут ли подготовить 500 тысяч мобилизованных
20:11
Шольц призвал партнеров по ЕС к большей поддержке Украины
19:44
Трое военных США погибли во время атаки связанных с Ираном боевиков в Иордании
19:24
В воскресенье горячее всего на Авдеевском и Марьинском направлениях – Генштаб
19:10
В Минобороны говорят, что Франция сможет предоставлять Украине 3 тысячи 155-мм снарядов ежемесячно
18:54
обновляетсяРоссияне снова запустили "Шахеды"
18:51
Евро бросает вызов йене как основной валюте carry trade
Все новости...
Реклама: