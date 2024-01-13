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Байден: Если республиканцы не будут финансировать Украину, им придется за многое платить

Катерина ТищенкоСуббота, 13 января 2024, 22:28
Байден: Если республиканцы не будут финансировать Украину, им придется за многое платить
Джо Байден, фото Getty Images

Президент США Джо Байден заявил, что республиканцам придется "за многое платить", если они не выделят финансовую помощь Украине.

Источник: Байден в комментарии журналистам перед отлетом самолета Marine One, сообщает сайт Белого дома

Прямая речь: "Что ж, если мои коллеги-республиканцы не будут финансировать Украину, им придется очень много за что платить".

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Детали: Байден также заявил, что не считает ситуацию на южной границе США кризисом, но анонсировал "значительные изменения" по границе.

"Я подталкивал их - моих коллег-республиканцев - с тех пор, как вступил в должность. Я считаю, что мы должны осуществить серьезные изменения на границе. Я настаивал на этом. Я готов осуществить значительные изменения на границе. И последние пять недель продолжаются переговоры, поэтому я надеюсь, что мы этого достигнем", - сказал президент США.

Что предшествовало: В декабре 2023 года представители Республиканской партии США заблокировали законопроект о выделении миллиардов долларов помощи Украине и Израилю в попытках связать ее с усилением своих южных границ.

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12 января стало известно, что демократы отклонили требования спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона по укреплению границы с Мексикой в обмен на оказание помощи Украине.

Однако в тот же день президент Владимир Зеленский заявил, что теперь больше верит, что Соединенные Штаты предоставят военную и финансовую помощь Украине. "Я смотрю на это с большим позитивом, чем это было в декабре. Думаю, что мы также додавим до результата", - сказал он.

Темы: БайденСШАпомощь Украине
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