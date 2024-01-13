Байден: Если республиканцы не будут финансировать Украину, им придется за многое платить

Президент США Джо Байден заявил, что республиканцам придется "за многое платить", если они не выделят финансовую помощь Украине.

Источник: Байден в комментарии журналистам перед отлетом самолета Marine One, сообщает сайт Белого дома

Прямая речь: "Что ж, если мои коллеги-республиканцы не будут финансировать Украину, им придется очень много за что платить".

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Детали: Байден также заявил, что не считает ситуацию на южной границе США кризисом, но анонсировал "значительные изменения" по границе.

"Я подталкивал их - моих коллег-республиканцев - с тех пор, как вступил в должность. Я считаю, что мы должны осуществить серьезные изменения на границе. Я настаивал на этом. Я готов осуществить значительные изменения на границе. И последние пять недель продолжаются переговоры, поэтому я надеюсь, что мы этого достигнем", - сказал президент США.

Что предшествовало: В декабре 2023 года представители Республиканской партии США заблокировали законопроект о выделении миллиардов долларов помощи Украине и Израилю в попытках связать ее с усилением своих южных границ.

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12 января стало известно, что демократы отклонили требования спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона по укреплению границы с Мексикой в обмен на оказание помощи Украине.

Однако в тот же день президент Владимир Зеленский заявил, что теперь больше верит, что Соединенные Штаты предоставят военную и финансовую помощь Украине. "Я смотрю на это с большим позитивом, чем это было в декабре. Думаю, что мы также додавим до результата", - сказал он.