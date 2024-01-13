В Пентагоне рассказали о состоянии Остина

Министр обороны США Ллойд Остин остается госпитализированным и находится в удовлетворительном состоянии, однако дата его выписки пока неизвестна.

Источник: пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер, которого цитирует Reuters

Прямая речь: "Он (Остин – ред.) находится на связи со своим руководством и имеет полный доступ к необходимым средствам связи, а также продолжает следить за повседневной деятельностью Минобороны по всему миру".

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Детали: В то же время Пентагон пока не имеет конкретной даты выписки министра.

Reuters отмечает, что 70-летний Остин был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида в Мэриленде 22 декабря для лечения рака простаты. Он вернулся в больницу 1 января из-за осложнений, включая инфекцию мочевыводящих путей, и с тех пор остается там.

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