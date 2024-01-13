В Пентагоне рассказали о состоянии Остина
Министр обороны США Ллойд Остин остается госпитализированным и находится в удовлетворительном состоянии, однако дата его выписки пока неизвестна.
Источник: пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер, которого цитирует Reuters
Прямая речь: "Он (Остин – ред.) находится на связи со своим руководством и имеет полный доступ к необходимым средствам связи, а также продолжает следить за повседневной деятельностью Минобороны по всему миру".
Детали: В то же время Пентагон пока не имеет конкретной даты выписки министра.
Reuters отмечает, что 70-летний Остин был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида в Мэриленде 22 декабря для лечения рака простаты. Он вернулся в больницу 1 января из-за осложнений, включая инфекцию мочевыводящих путей, и с тех пор остается там.
Предыстория:
- Остин с 1 января находится в больнице после осложнений после операции. В Национальном военном медицинском центре имени Уолтера Рида объявили, что у Остина был диагностирован рак простаты.
- В Белом доме ранее говорили, что президент США Джо Байден не рассматривает возможность увольнения Остина после того, как он несколько дней скрывал свою госпитализацию.
- В то же время, Байден согласился с тем, что Остин совершил ошибку, не сообщив его о своей госпитализации в начале этого года.
- В Пентагоне заявляли, что Остин отдавал приказы и контролировал удары по объектам хуситов в Йемене из больницы "с помощью полного набора защищенных средств связи".