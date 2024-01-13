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В Пентагоне рассказали о состоянии Остина

Катерина ТищенкоСуббота, 13 января 2024, 23:42
В Пентагоне рассказали о состоянии Остина
Ллойд Остин, фото Getty Images

Министр обороны США Ллойд Остин остается госпитализированным и находится в удовлетворительном состоянии, однако дата его выписки пока неизвестна.

Источник: пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер, которого цитирует Reuters

Прямая речь: "Он (Остин – ред.) находится на связи со своим руководством и имеет полный доступ к необходимым средствам связи, а также продолжает следить за повседневной деятельностью Минобороны по всему миру".

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Детали: В то же время Пентагон пока не имеет конкретной даты выписки министра.

Reuters отмечает, что 70-летний Остин был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида в Мэриленде 22 декабря для лечения рака простаты. Он вернулся в больницу 1 января из-за осложнений, включая инфекцию мочевыводящих путей, и с тех пор остается там.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Остин с 1 января находится в больнице после осложнений после операции. В Национальном военном медицинском центре имени Уолтера Рида объявили, что у Остина был диагностирован рак простаты.
  • В Белом доме ранее говорили, что президент США Джо Байден не рассматривает возможность увольнения Остина после того, как он несколько дней скрывал свою госпитализацию.
  • В то же время, Байден согласился с тем, что Остин совершил ошибку, не сообщив его о своей госпитализации в начале этого года.
  • В Пентагоне заявляли, что Остин отдавал приказы и контролировал удары по объектам хуситов в Йемене из больницы "с помощью полного набора защищенных средств связи".

Темы: США
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