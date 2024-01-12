Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Глава Пентагона руководил операцией в Йемене из больницы – CNN

Ольга ГлущенкоПятница, 12 января 2024, 05:08
Глава Пентагона руководил операцией в Йемене из больницы – CNN
ЛЛОЙД ОСТИН, ФОТО: GETTY IMAGES

Министр обороны США Ллойд Остин отдавал приказы и контролировал удары по объектам хуситов в Йемене из больницы "с помощью полного набора защищенных средств связи".

Источник: CNN со ссылкой на заявление высокопоставленного представителя Пентагона

Прямая речь: "Сегодня министр Остин отдал CENTCOM (Центральное Командование Вооруженных сил США – ред.) приказ о нанесении ударов и контролировал ситуацию в режиме реального времени с помощью полного набора защищенных средств связи".

Реклама:

"После ударов он пообщался с Советом национальной безопасности, председателем и командующим CENTCOM, чтобы провести первичную оценку последствий ударов".

Детали: Издание напоминает, что Остин находится в больнице с 1 января после того, как у него возникли осложнения после проведенной 22 декабря операции по лечению рака простаты. 

Представитель оборонного ведомства сообщил, что со вторника по вечер четверга Остин дважды разговаривал с президентом Джо Байденом и "проводил несколько ежедневных телефонных разговоров" с председателем Объединенного комитета начальников штабов Чарльзом Брауном, командующим Центрального командования США генералом Эриком Куриллой и Советом национальной безопасности, "чтобы обсудить варианты реагирования и выполнения после санкционирования президента".

ВИДЕО ДНЯ

По словам представителя оборонного ведомства, в течение последних 72 часов он "принимал активное участие в надзоре за сегодняшними ударами и управлении ими".

Остин также участвовал во встрече с Брауном и Куриллой 9 января "для мониторинга комплексной атаки Хути на морские судоходные пути и ответа на нее в рамках операции Guardian response".

Что предшествовало: Соединенные Штаты и Великобритания начали наносить удары по целям, связанным с хуситами в Йемене.

Американские и британские военные бомбили более десятка объектов, используемых поддерживаемыми Ираном хуситами в Йемене, в рамках массированного ответного удара с использованием ракет "Томагавк", запускаемых с военных кораблей и истребителей.

Президент Штатов Джо Байден подтвердил атаку США, Британии при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов на хуситов в Йемене.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак также подтвердил, что военно-воздушные силы его страны нанесли "целенаправленные удары по военным объектам" хуситов в Йемене.

Темы: СШАБлижний Востоквойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Возле Днепра сбили российскую крылатую ракету

видеоВ первый рейс отправился самый большой в мире круизный лайнер: экологи бьют тревогу

Лидер венгерской партии: Если Украина упадет, мы будем требовать Закарпатье

Ночью враг запустил по Украине 8 "Шахедов" и две ракеты "Искандер"

СМИ: Штаты через Грецию могут предоставить Украине военную помощь

Шольц призвал не допустить повторения ошибок истории

Все новости...
США
Военные США и Британии атаковали хуситов в Йемене ракетами "Томагавк" – АР
США и Великобритания нанесли авиаудары по базам хуситов в Йемене – СМИ
Белый дом о необходимости помощи Украине: Является острой, особенно в зимние месяцы
Последние новости
15:38
Атака на корабль с российской нефтью создает новые вызовы для рынка – СМИ
15:30
Лукашенко позвал Путина в Антарктиду
15:19
Европейские партнеры делают слишком мало для Украины - министр финансов Германии
15:03
Латвия надеется на сотрудничество с Эстонией в строительстве АЭС
14:49
фотоСкелет женщины 50 лет считали "испанским монахом": ученые из Мексики обнаружили историческую ошибку
14:45
Россияне артиллерией обстреляли Покровский район - ранен человек
14:27
В Стамбуле один человек погиб в результате нападения вооруженных мужчин на церковь
14:22
фотоСемье из Киева посмертно присвоили звание Праведников народов мира
14:14
Большой газопровод из России в Китай задерживается в строительстве - FT
13:55
видео"Стальные" пограничники показали охоту дронами на российскую технику
Все новости...
Реклама: