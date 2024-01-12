Глава Пентагона руководил операцией в Йемене из больницы – CNN

Министр обороны США Ллойд Остин отдавал приказы и контролировал удары по объектам хуситов в Йемене из больницы "с помощью полного набора защищенных средств связи".

Источник: CNN со ссылкой на заявление высокопоставленного представителя Пентагона

Прямая речь: "Сегодня министр Остин отдал CENTCOM (Центральное Командование Вооруженных сил США – ред.) приказ о нанесении ударов и контролировал ситуацию в режиме реального времени с помощью полного набора защищенных средств связи".

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"После ударов он пообщался с Советом национальной безопасности, председателем и командующим CENTCOM, чтобы провести первичную оценку последствий ударов".

Детали: Издание напоминает, что Остин находится в больнице с 1 января после того, как у него возникли осложнения после проведенной 22 декабря операции по лечению рака простаты.

Представитель оборонного ведомства сообщил, что со вторника по вечер четверга Остин дважды разговаривал с президентом Джо Байденом и "проводил несколько ежедневных телефонных разговоров" с председателем Объединенного комитета начальников штабов Чарльзом Брауном, командующим Центрального командования США генералом Эриком Куриллой и Советом национальной безопасности, "чтобы обсудить варианты реагирования и выполнения после санкционирования президента".

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По словам представителя оборонного ведомства, в течение последних 72 часов он "принимал активное участие в надзоре за сегодняшними ударами и управлении ими".

Остин также участвовал во встрече с Брауном и Куриллой 9 января "для мониторинга комплексной атаки Хути на морские судоходные пути и ответа на нее в рамках операции Guardian response".

Что предшествовало: Соединенные Штаты и Великобритания начали наносить удары по целям, связанным с хуситами в Йемене.

Американские и британские военные бомбили более десятка объектов, используемых поддерживаемыми Ираном хуситами в Йемене, в рамках массированного ответного удара с использованием ракет "Томагавк", запускаемых с военных кораблей и истребителей.

Президент Штатов Джо Байден подтвердил атаку США, Британии при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов на хуситов в Йемене.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак также подтвердил, что военно-воздушные силы его страны нанесли "целенаправленные удары по военным объектам" хуситов в Йемене.