Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Израиль заявил, что ХАМАС планировал теракты в Европе

Алена ИвашкивВоскресенье, 14 января 2024, 02:17
Израиль заявил, что ХАМАС планировал теракты в Европе
БОЕВИК ХАМАС, GETTY IMAGES

В субботу канцелярия премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху опубликовала заявление о том, что ХАМАС планировал теракты в Европе.

Источник: The Times of Israel

Детали: Израильская разведка "Моссад" и служба общей безопасности "Шин-Бет" в сотрудничестве с иностранными партнерами смогли создать "всеобъемлющую и глубокую" картину террористических действий ХАМАСа. 

Реклама:

Речь идет о планировании нападений в Европе, Африке и на Ближнем Востоке.

Израиль раскрыл "подробности о театрах боевых действий, целях террора, а также о тех, кто причастен к совершению нападений - от командиров ХАМАС в Ливане до последнего злоумышленника в сети".

Большинство командующих группы, базирующейся в Ливане, включая Салеха аль-Арури и Халила Гарраза, были убиты в результате авиаударов Израиля.

ВИДЕО ДНЯ

Сеть планировала атаковать посольство Израиля в Швеции, покупать БПЛА и использовать криминальные организации в Европе для поддержки атак.

Ячейки Хамаса в Дании, Германии и Голландии были арестованы в декабре по подозрению в подготовке нападений на еврейские объекты в Европе.

Предыстория: 

Темы: ХАМАСИзраиль
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

10-летнее сдерживание: Евросоюз продлил санкции против России еще на полгода

фотоСийярто встретился с главой Закарпатской ОГА: похвалил за "новый подход"

фотоТрое инспекторов из США приехали в Киев поспособствовать надзору за помощью

У Украины почти миллионная армия, а в Авдеевке заборы из трупов россиян – Зеленский

фото Кулеба и Ермак встретились с Сийярто в Ужгороде

ФСБ России завербовала евродепутатку из Латвии - расследование

Все новости...
ХАМАС
Посол: 29 украинцам отказали в эвакуации из Сектора Газа из-за сотрудничества с ХАМАС
СМИ: Советник Байдена обсудил в Катаре освобождение захваченных ХАМАС заложников
Война между Израилем и ХАМАС может угрожать безопасности всего Ближнего Востока – Блинкен
Последние новости
15:05
В Украине создадут языковые курсы для военных – Кремень
14:54
видеоСийярто перед переговорами в Ужгороде почтил павших украинских защитников
14:47
В Ровно преподавательница частного университета взяла деньги от поступающего: ее оштрафовали
14:40
Рада освободила ювелиров от 10%-го сбора в Пенсионный фонд - СМИ
14:37
В ЕС не подтвердили, что готовят удар по экономике Венгрии из-за Украины - СМИ
14:33
видеоССО разнесли опорные пункты врага и установили дроном сине-желтый флаг
14:26
10-летнее сдерживание: Евросоюз продлил санкции против России еще на полгода
14:19
В Мексике арестовали пассажира самолета, открывшего аварийную дверь и вышедшего на крыло
14:15
В "Слуге народа" пообещали учесть пожелания бизнеса по бронированию от призыва
14:04
ЦРУ запрещает своим аналитикам пользоваться Telegram с рабочих гаджетов – СМИ
Все новости...
Реклама: