Израиль заявил, что ХАМАС планировал теракты в Европе

В субботу канцелярия премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху опубликовала заявление о том, что ХАМАС планировал теракты в Европе.

Источник: The Times of Israel

Детали: Израильская разведка "Моссад" и служба общей безопасности "Шин-Бет" в сотрудничестве с иностранными партнерами смогли создать "всеобъемлющую и глубокую" картину террористических действий ХАМАСа.

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Речь идет о планировании нападений в Европе, Африке и на Ближнем Востоке.

Израиль раскрыл "подробности о театрах боевых действий, целях террора, а также о тех, кто причастен к совершению нападений - от командиров ХАМАС в Ливане до последнего злоумышленника в сети".

Большинство командующих группы, базирующейся в Ливане, включая Салеха аль-Арури и Халила Гарраза, были убиты в результате авиаударов Израиля.

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Сеть планировала атаковать посольство Израиля в Швеции, покупать БПЛА и использовать криминальные организации в Европе для поддержки атак.

Ячейки Хамаса в Дании, Германии и Голландии были арестованы в декабре по подозрению в подготовке нападений на еврейские объекты в Европе.

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