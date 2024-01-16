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Данилов о выборах в США: россияне уже однажды думали, что "Трамп наш"

Александр ШумилинВторник, 16 января 2024, 17:34
Данилов о выборах в США: россияне уже однажды думали, что Трамп наш
Фото: СНБО

Украина разрабатывает стратегии на разные случаи будущего в контексте выборов в США в 2024 году, в частности в случае победы лидера республиканцев Дональда Трампа. 

Источник: Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире УП Live

Прямая речь: "Не надо ни из чего делать трагедии. Я еще раз напомню, когда Трамп стал президентом то на России праздновали, пили шампанское, поздравляли друг друга и у них был лозунг "Трамп наш". Оказалось, что Трамп совсем не ваш. Трамп американский, поэтому давайте успокоимся. Американский народ сделает свой выбор. Нам надо свое делать...

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Мы должны работать с любыми президентами, любыми политическими силами, которые получили легитимный мандат доверия от своего избирателя. Аппарат СНБО разрабатывает различные стратегии. Сейчас очень важный вопрос, какой должна быть наша страна после победы. Наша страна уже "беременна" трансформацией".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Экс-президент США Дональд Трамп после победы на республиканских праймериз в Айове пообещал "очень быстро" решить ситуацию с войной в Украине, выразив уверенность, что сможет привлечь к диалогу президентов Украины и России, которых он "хорошо знает".

Темы: ДаниловТрамп
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