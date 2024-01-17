СМИ: В Одессе снова прогремели взрывы
Среда, 17 января 2024, 06:56
Утром 17 января в Одессе прогремели взрывы.
Источник: Укринформ в Telegram
Детали: В Одесской, Херсонской и Николаевской областях объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации.
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Военные сообщили о ракете в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области.
Предыстория:
- В ночь на 17 января в Одессе прогремела серия взрывов. Из-за атаки российских террористов ударными дронами поврежден жилой дом. Зафиксированы возгорания.
- Из пострадавшего дома эвакуированы 130 человек. Трое жителей получили травмы.
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