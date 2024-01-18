Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Дело закупок Гринкевича для МОУ: первые фигуранты арестованы с залогом по полмиллиарда

Валентина РоманенкоЧетверг, 18 января 2024, 22:22
Дело закупок Гринкевича для МОУ: первые фигуранты арестованы с залогом по полмиллиарда
один из фигурантов дела Андрей Колотило в суде 18 января. Фото - "Радио Свобода"

Печерский районный суд Киева 18 января избрал меру пресечения первым двум из 5-ти фигурантов дела о сделках с закупками одежды и белья для Вооруженных сил Украины фирм львовского бизнесмена - арестовал с полумиллиардным залогом.

Источник: спикер Офиса генпрокурора Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде", источник УП в правоохранительных органах

Прямая речь Максимец: "В четверг суд избирает меру пресечения трем фигурантам дела, в отношении первого из них судом принято решение об аресте на два месяца (до 16 марта) с альтернативой залога в 500 001 528 грн".

Реклама:

Детали: По данным УП, речь идет об Андрее Колотило. Рассмотрение других ходатайств продолжается.

Обновлено в 23.30: По ходатайству Офиса генерального прокурора второму фигуранту уголовного производства о поставке некачественной одежды для ВСУ суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с тем же размером залога - 500 001 528 грн. По данным УП, речь идет о Владимире Тымкиве.

Что предшествовало: Государственное бюро расследования под процессуальным руководством Офиса генпрокурора сообщило о новом подозрении львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу, которого ранее заподозрили в даче взятки следователю ГБР.

ВИДЕО ДНЯ

Всего в деле фигурируют 5 человек, из которых старший Гринкевич уже находится в СИЗО, а его сын Роман сейчас объявлен в розыск.

Фигурантов подозревают в нанесении государственному бюджету Украины ущерба на почти миллиард гривен.

По данным следствия, бенефициар трех предприятий создал преступную организацию с целью завладения бюджетными средствами. Ее участники заключили договоры с Министерством обороны Украины на поставку некачественной военной одежды для нужд Вооруженных сил Украины.

Темы: ЛьвовщинакоррупцияОфис генпрокурораГБР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина впервые в истории проходит отопительный сезон на газе собственной добычи – Шмигаль

Буданов: Сейчас идет наступление россиян, оно закончится − и начнется наш ход

Россияне не демонстрируют способности проводить масштабные механизированные маневры возле Купянска – ISW

Пентагон прокомментировал предоставление Украине бомб GLSDB

Глава ЦРУ: Прекращение помощи Украине для США – это гол в свои ворота

Кабмин передал в Верховную Раду обновленный законопроект о мобилизации

Все новости...
Львовщина
Бизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение
Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных
Больше всего на укрытия жалуются в Киеве, Житомирской и Львовской областях
Последние новости
11:02
Ученые назвали упражнение, которое может помочь снизить давление
10:44
Из-за ракетного обстрела РФ в Покровске ранения получили 6 мужчин
10:43
фото, видеоБеспилотник атаковал нефтезавод в Петербурге, источники говорят − это дело рук ГУР
10:35
Был ли "украинский Лувр"? Какие шедевры хранились во дворцах на территории Украины
10:15
ЕС аккумулирует €260 млрд российских активов, доходы с них пойдут Украине - Минюст
10:04
"Город притягивает к себе людей". Как развивается Охтырка на Сумщине во время войны
10:02
Норвегия второй раз за два месяца ограничила помощь украинским беженцам
10:00
Британия и Франция ускорят усилия для борьбы с нелегалами на малых лодках
10:00
Какие обязанности и полномочия будет иметь офицер школьной безопасности – объясняет образовательный омбудсмен
09:55
Дело Черняка. Как СБУ догоняет "владельца Хортицы" и имеет ли он бизнес в России
Все новости...
Реклама: