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Роман Гринкевич объявлен в розыск, его подозревают по делу о закупках Минобороны

Татьяна ОлейникЧетверг, 18 января 2024, 18:56
Роман Гринкевич объявлен в розыск, его подозревают по делу о закупках Минобороны
Фото - Instagram Романа Гринкевича

Правоохранители объявили в розыск сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича – Романа, подозреваемых в деле о закупках Министерства обороны.

Источник: советница ДБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона "Единые новости", цитирует пресс-служба Бюро; источники УП в правоохранительных органах, Офис генерального прокурора

Детали: В ДБР сообщили, что родственника львовского бизнесмена пока не нашли, однако подозрение в мошенничестве и участии в преступной группировке ему объявили. Источники УП в правоохранительных органах подтверждают, что речь идет о Романе Гринкевиче.

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Прямая речь Сапьян: "Вчера проводился ряд неотложных обысков, чтобы найти и задержать членов преступной группировки, в том числе родственника львовского бизнесмена. К сожалению, его пока не нашли, но подозрение в мошенничестве и участии в преступной группировке ему объявлено в установленном законом порядке".

Детали: Советница сообщила, что он объявлен в розыск. Если кому-то известно о его местонахождении, просят сообщить правоохранительным органам. Границу он официально не пересекал.

Бюро разоблачило организованную группу на сделках с закупками одежды и белья для ВСУ. Они нанесли государственному бюджету Украины ущерб почти на миллиард гривен. Вчера 5 членов группировки были поставлены в известность о подозрении и задержаны.

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Дополнено: В Офисе генпрокурора сообщили, что в дальнейшем прокуроры планируют обратиться с ходатайством в суд об избрании разыскиваемой меры пресечения и его задержании.

Что предшествовало: 

  • 29 декабря 2023 года работники ГБР задержали львовского бизнесмена, одного из крупнейших поставщиков Министерства обороны, который предлагал взятку в 500 тысяч долларов США одному из руководителей Главного следственного управления Бюро за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования. По данным источника УП, речь идет об Игоре Гринкевиче.
  • 30 декабря 2023 года Гринкевичу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в размере 429 млн. 440 тыс гривен.
  • Сын Гринкевича заявил, что деятельность его семьи происходила в условиях действующего законодательства и скандал заказной.
  • Днем 11 января Государственное бюро расследований сообщило, что в рамках расследования по факту осуществления поставок товаров для нужд МОУ, были проведены обыски по адресам проживания и работы львовского бизнесмена, по адресам проживания директоров и офисов и подконтрольных ему компаний. Был начат процесс ареста активов.
  • Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений показало перечень разысканных активов Гринкевича и его родственников, среди них - элитная недвижимость, топавтомобили и оружие.

Темы: ГБРскандалМинобороны
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